Zwischen Tüll und Tränen: Die anspruchsvolle Katy bringt Uwe Hermann zur Verzweiflung

Dresden - Brautmodenpapst Uwe Hermann (61) sucht in einer neuen Folge "Zwischen Tüll und Tränen" das perfekte Kleid für die anspruchsvolle Katy (43).

Uwe weiß schon jetzt, "das wird ein bisschen schwierig". Dass sich Katy bisher nur online Kleider angeschaut hat und nicht vor Ort in einem Fachgeschäft, erschwert die Sache zusätzlich. Immerhin fehle ihr laut Herrmann dann auch der emotionale Bezug zum Kleid.

Im Internet hat sie sich bereits über 300 Modelle angeschaut, doch ihr Traumkleid war bisher nicht dabei. Am liebsten würde sie sich ihr Brautkleid aus einzelnen Wunschteilen zusammensetzen.

Kann Uwe die Braut von seinen Kleidern überzeugen? © Screenshot:RTL+

Die Sachbearbeiterin wünscht sich vor allem ein schlichtes Kleid mit transparentem Oberteil und etwas Spitze. "Ich möchte auf keinen Fall einen Schleier", macht sie Uwe direkt klar und der erkennt "da werden schon die Krallen ausgefahren".

Als Katy berichtet, dass sie sich ihr Wunschmodell am liebsten aus verschiedenen Kleidern zusammensetzen würde, erklärt Uwe, dass sie bei einem Maßschneider vermutlich besser aufgehoben wäre.

Doch die anspruchsvolle Braut erwidert direkt: "Ich denke, Sie haben so viele Kleider in ihrem Laden. Da wird es doch wohl eins geben, was mir gefallen wird."



Als die beiden durch die endlosen Reihen von Brautkleidern streifen, wird direkt klar, Katy ist wenig begeistert. Mit Müh und Not stellen Uwe und sie drei finale Kleider zusammen, die anprobiert werden sollen. Doch begeistert sieht die Braut trotzdem nicht aus:

"Es war auch keins so, wie ich es mir in Gedanken eingebildet habe."