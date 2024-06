Uwe Herrmann verrät: Ist bei "Zwischen Tüll und Tränen" alles nur Fake?

Dresden - In einem Livestream auf Instagram beantwortete Brautmodenpabst Uwe Herrmann (61) die Fragen seiner Zuschauer. Dabei gab er auch Details aus der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" preis.

Doch nicht nur die beliebte VOX-Sendung ist Thema im Livestream, sondern auch Details aus Herrmanns Privatleben. So gibt er mit schelmischem Zwinkern preis, dass er sich nach Feierabend stets eine kalte Cola gönnt oder auch gerne mal Thüringer Rostbratwurst. Wie teuer die Verköstigung einer Hochzeit heutzutage ist, kann Herrmann nicht nachvollziehen.

In der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" kann Uwe auch schwierige Brautkleid-Wünsche lösen. © Screenshot: RTL+

Nicht ganz so bodenständig geht es dann beim Thema Brautkleid zu. Zwar gäbe es in seinem Outlet günstigere Varianten, jedoch wäre die Beratung im Fachgeschäft und in der edlen Champagner-Lounge natürlich eine viel Bessere.

Bei seinen Brautkleidern versteht Uwe sowieso keinen Spaß: "Wenn man ein paar 1000 Brautkleider hat (...) die sind sehr wertig, da müssen wir auch aufpassen, dass die nicht runter anprobiert werden", gibt er zu bedenken. Mit den edlen Stoffen verhalte es sich immerhin, wie mit einem teuren Auto, das sei auch schnell "Schrott", wenn man es "ständig Probe fahren" würde.

Einen heißen Tipp für zukünftige Bräute hat der 61-Jährige dann auch noch parat: "Ich kann euch da draußen einen Rat geben (...) nehmt wenig Begleitpersonen mit (...) nur die euch wirklich lieben", erklärt Uwe. Denn so sei die Auswahl des passenden Kleides viel einfacher.