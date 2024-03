"Zwischen Tüll und Tränen": Uwe Herrmann hat Angst vor Elfi

Dresden - Bei "Zwischen Tüll und Tränen" hat Brautmodenpapst Uwe Herrmann (61) nach einem Telefonat schon eine düstere Vorahnung, was Braut Elfi (46) angeht: "Die wird mich einheizen wie eine Dampflok."

Als Elfi (46) und Uwe Herrmann (61) aufeinandertreffen, ist die Stimmung noch gut. © Screenshot:RTL+

Die 46- jährige Unternehmerin hat ihre Mutter, Freundin und Tochter Neele mit dabei. Direkt zur Begrüßung wird klar: Elfi weiß genau, was sie will und was nicht.

Ihr Traumkleid sollte im romantischen Boho-Stil gestaltet sein, Spitze und etwas Glitzer besitzen und vor allem einen schönen Ausschnitt vorne und hinten.

Besonders wichtig ist Elfi aber ihr ganz persönlicher Brautkleid-Moment. Diesen hat sie bereits bei ihrer ersten Hochzeit erlebt, als sie ihr damaliges Traumkleid fand. Uwe schweigt und ringt nach den richtigen Worten:

"Also ich bin ja Uwe Herrmann im Weißen Gewölbe. Aber ich mir nicht sicher, ob ich in diesem weißen Meer von Brautkleidern (...) das Eis brechen kann (...), da musst du ein bisschen emotional selbst mit dabei sein", erklärt er leicht verzweifelt.