Unerwartete OP bei "Let's Dance"-Star: Das steckt dahinter
Köln - Vadim Garbuzov (39) nutzt die "Let's Dance"-Pause, um sich einem kosmetischen Eingriff zu unterziehen. Im Netz spricht er über die Gründe.
Der kanadisch-österreichische Profitänzer mit ukrainischer Herkunft gehört seit Jahren zum festen Ensemble der RTL-Show. Über sein Privatleben ist indes nur wenig bekannt. Dass er jetzt offen über eine geplante Beauty-OP spricht, mag daher viele überraschen.
Wie Vadim in einem kurzen Clip auf dem Instagram-Kanal einer Schönheitsklinik verrät, wird er sich einer Haartransplantation unterziehen. Er habe in den letzten Jahren gemerkt, "dass meine Haare nicht mehr so voll sind", so seine Begründung.
Eine Glatze habe er zwar noch nicht, dafür aber einige unschöne Veränderungen. Der 39-Jährige erklärt dazu: "Hier auf dieser Stelle gibt es ein kleines Loch, meine Geheimratsecken werden ein bisschen größer, also generell die Haardichte nicht mehr so gut."
Bei der Entscheidung für einen Eingriff spielte aber nicht nur sein persönliches Empfinden eine gewichtige Rolle, sondern auch sein Job. "Ich arbeite im TV-Bereich, ich performe, ich tanze. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig", betont der dreifache "Dancing Star".
"Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov hofft auf ein besseres Aussehen
Was erhofft sich Vadim von der Haartransplantation? "Dass ich besser aussehe", stellt er laut lachend klar. In erster Linie gehe es ihm aber um mehr Flexibilität. Er wolle seine Frisur nicht länger danach ausrichten, welche Stellen er kaschieren muss.
Dadurch steigere sich automatisch auch das Selbstbewusstsein, wie es in dem Post weiter heißt. Bei einer von Ausdruck geprägten Sportart, wie es das Tanzen nun mal ist, spielt der Gesamteindruck eben eine durchaus entscheidende Rolle.
Für sein haariges Vorhaben erntet der fünffache Weltmeister viel positives Feedback. Die User loben vor allem Vadims offenen Umgang mit dem Thema. Sein RTL-Parkett-Kollege Evgeny Vinokurov (35) reagierte mit einem Herz-Emoji auf den kurzen Clip.
Wann der Eingriff ansteht, ist nicht bekannt. Garbuzov gehört seit Jahren zu den konstantesten Tänzern der Show. Zudem zeigt er sich mit seiner Ex-Freundin Kathrin Menzinger (37) für die Choreografien der Live-Tour verantwortlich.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa