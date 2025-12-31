Ex-GZSZ-Star Valentina Pahde hat Rechnungen offen: Frühere Lover bekommen ihr Fett weg
Berlin - Schauspielerin Valentina Pahde (31) sieht Beziehungen heute anders als noch vor einigen Jahren und rechnet mit Ex-Liebhabern ab.
"Als ich in meinen Zwanzigern war, habe ich mich zu oft nach meinem Partner gerichtet. [...] Ich habe mich aber immer hintangestellt", verriet die 31-Jährige der "Bild"-Zeitung über ihr Privatleben.
Demnach habe sie aus früheren Erfahrungen gelernt: "Heute weiß ich, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn auch mal ein bisschen man an sich selbst denkt."
Bekannt wurde Pahde durch Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Forsthaus Falkenau". In der kommenden "Traumschiff"-Folge "Afrika: Madikwe" spielt sie die Ärztin Sophia Berg, die sich in Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44) verliebt.
In der Rolle wie im echten Leben stellt sich für sie die Frage, ob Liebe auch über Entfernungen hinweg bestehen kann.
"Ich hatte in meiner Vergangenheit einige Fernbeziehungen", erzählte Pahde dem Boulevardblatt und setzte hinterher: "Es ist anstrengend und schwer, Termine zu koordinieren. Da muss man gut organisiert sein."
Valentina Pahde: Ist der Ex-GZSZ-Star Single?
Pahde war von 2015 bis 2016 mit ihrem damaligen "GZSZ"-Kollegen Raúl Richter (38) zusammen. Später gab es Spekulationen über eine Beziehung mit dem isländischen Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason (37).
2023 machte sie ihre Partnerschaft mit dem Wakeboard-Profi Dominik Gührs öffentlich, die aber auch wieder Geschichte ist.
Ihren aktuellen Beziehungsstatus will die 31-Jährige nicht verraten: "Mir geht es wirklich sehr, sehr gut, es könnte nicht besser gehen. Ich habe aus meiner Vergangenheit aber gelernt, möchte inzwischen Privates auch privat halten."
Für die Zukunft hat Pahde klare Vorstellungen: "Eine Hochzeit steht definitiv auf meiner Bucketlist. Da bin ich ganz klassisch: Seit ich ein kleines Kind bin, habe ich die Vorstellung, dass ich irgendwann kirchlich in Weiß heiraten werde."
Auch Kinder wünsche sie sich: "Es ist für mich das größte Geschenk, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Ich würde mir auch wünschen, irgendwann Zwillinge zu kriegen. Das wäre total schön."
Die "Traumschiff"-Episode "Afrika: Madikwe" läuft am 1. Januar um 20.15 Uhr auf ZDF.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa