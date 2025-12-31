Ex-GZSZ-Star Valentina Pahde hat Rechnungen offen: Frühere Lover bekommen ihr Fett weg

Berlin - Schauspielerin Valentina Pahde (31) sieht Beziehungen heute anders als noch vor einigen Jahren und rechnet mit Ex-Liebhabern ab.

In der neuesten "Traumschiff"-Folge müssen Valentina Pahde (31) und Florian Silbereisen (44) in der afrikanischen Savanne notlanden. © ZDF/Dirk Bartling

"Als ich in meinen Zwanzigern war, habe ich mich zu oft nach meinem Partner gerichtet. [...] Ich habe mich aber immer hintangestellt", verriet die 31-Jährige der "Bild"-Zeitung über ihr Privatleben.

Demnach habe sie aus früheren Erfahrungen gelernt: "Heute weiß ich, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn auch mal ein bisschen man an sich selbst denkt."

Bekannt wurde Pahde durch Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Forsthaus Falkenau". In der kommenden "Traumschiff"-Folge "Afrika: Madikwe" spielt sie die Ärztin Sophia Berg, die sich in Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44) verliebt.

In der Rolle wie im echten Leben stellt sich für sie die Frage, ob Liebe auch über Entfernungen hinweg bestehen kann.

"Ich hatte in meiner Vergangenheit einige Fernbeziehungen", erzählte Pahde dem Boulevardblatt und setzte hinterher: "Es ist anstrengend und schwer, Termine zu koordinieren. Da muss man gut organisiert sein."