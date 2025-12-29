Valentina Pahde und Florian Silbereisen über Traumschiff-Flirt: "Kuss kam ohne Vorwarnung"

Madikwe (Südafrika) – Bei den Dreharbeiten zur Neujahrsfolge vom "Traumschiff" ("Afrika: Madikwe") hat es gewaltig geknistert - zumindest vor der Kamera. Dabei war der Kuss zwischen Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen , 44), und Ärztin Sophia Berg (Valentina Pahde, 31), ursprünglich gar nicht geplant.

In der neuesten "Traumschiff"-Folge müssen Valentina Pahde (31) und Florian Silbereisen (44) in der afrikanischen Savanne notlanden. © ZDF/Dirk Bartling

Zu dem Kuss zwischen dem Schiffskapitän und der Medizinerin kommt es im neusten Teil der ZDF-Kultreihe, nach einer dramatischen Notlandung in der Savanne.

Doch so romantisch, wie es im Fernsehen aussieht, war der Moment offenbar nicht. "Eine Kuss-Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt", verriet Valentina Pahde gegenüber "Bild".

"Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu genießen", fuhr sie fort.

Silbereisen berichtete, dass der TV-Kuss alles andere als geplant war. "Die Kuss-Szene kam völlig ohne Vorwarnung." Eigentlich sei der Drehtag schon vorbei gewesen, als plötzlich Hektik am Set ausbrach: Das Wetter drohte umzuschlagen – die Szene musste sofort in der Nacht gedreht werden. "Plötzlich waren alle ganz aufgeregt", erinnerte sich Silbereisen.

Am Set sei es ganz schön chaotisch zugegangen. Denn: "Niemand wusste, wo Valentina ist. Sie hatte sich gerade eine Massage gegönnt, die sie sofort abbrechen musste." Eine Probe? Fehlanzeige! "Der musste ganz spontan und ohne Probe stattfinden", so Silbereisen über den Kuss.