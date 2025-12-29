Valentina Pahde und Florian Silbereisen über Traumschiff-Flirt: "Kuss kam ohne Vorwarnung"
Madikwe (Südafrika) – Bei den Dreharbeiten zur Neujahrsfolge vom "Traumschiff" ("Afrika: Madikwe") hat es gewaltig geknistert - zumindest vor der Kamera. Dabei war der Kuss zwischen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44), und Ärztin Sophia Berg (Valentina Pahde, 31), ursprünglich gar nicht geplant.
Zu dem Kuss zwischen dem Schiffskapitän und der Medizinerin kommt es im neusten Teil der ZDF-Kultreihe, nach einer dramatischen Notlandung in der Savanne.
Doch so romantisch, wie es im Fernsehen aussieht, war der Moment offenbar nicht. "Eine Kuss-Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt", verriet Valentina Pahde gegenüber "Bild".
"Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu genießen", fuhr sie fort.
Silbereisen berichtete, dass der TV-Kuss alles andere als geplant war. "Die Kuss-Szene kam völlig ohne Vorwarnung." Eigentlich sei der Drehtag schon vorbei gewesen, als plötzlich Hektik am Set ausbrach: Das Wetter drohte umzuschlagen – die Szene musste sofort in der Nacht gedreht werden. "Plötzlich waren alle ganz aufgeregt", erinnerte sich Silbereisen.
Am Set sei es ganz schön chaotisch zugegangen. Denn: "Niemand wusste, wo Valentina ist. Sie hatte sich gerade eine Massage gegönnt, die sie sofort abbrechen musste." Eine Probe? Fehlanzeige! "Der musste ganz spontan und ohne Probe stattfinden", so Silbereisen über den Kuss.
Neue "Traumschiff"-Folge an Neujahr: Chemie zwischen Pahde und Silbereisen stimmt
"Es ist schon skurril, wenn man vom Regisseur eine ganz genaue Gebrauchsanweisung für einen Kuss bekommt und sich vor einem Team von 30 Leuten küssen soll!", fand auch der 44-Jährige.
Trotz der Hektik hat aber offenbar alles geklappt – nicht zuletzt, weil die Chemie zwischen den beiden Schauspielern sofort stimmte.
"Wir kannten uns vorher nicht und sind uns am Flughafen in Johannesburg zum ersten Mal begegnet", erklärte Florian Silbereisen. Beide teilen nicht nur ihre Heimat Bayern, sondern auch den Sinn fürs Improvisieren.
Und wie war’s für Valentina, Deutschlands prominentesten TV-Kapitän zu küssen? "Es war total gut! Florian ist durch und durch professionell. Er war einer der sympathischsten Kollegen, die ich je geküsst habe", sagte die 31-Jährige lachend.
Ob aus der Filmromanze zwischen Sophia Berg und Max Parger mehr wird, bleibt offen – aber ausschließen wollte Pahde es zumindest nicht: "Ich glaube, die Möglichkeit würde bestehen. Wir haben immer alle zum Spaß gesagt: In neun Monaten kommt sie wieder…"
Die "Traumschiff"-Episode "Afrika: Madikwe" läuft am 1. Januar um 20.15 Uhr auf ZDF.
Titelfoto: ZDF/Dirk Bartling