Liebes-Outing bei Valentina Pahde? Süßes Foto spricht für sich

Berlin - Was Fans und Medien schon seit geraumer Zeit vermutet haben, hat Valentina Pahde (28) jetzt offenbar bei Instagram bestätigt.

Valentina Pahde (28) hat in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto mit Dominik Gührs veröffentlicht, dass die Spekulationen um eine Liaison der beiden anheizt. © Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage)

Ein Foto in ihrer Story zeigt sie an der Seite von Dominik Gührs (33), mit dem sie am gestrigen Samstag wohl gemeinsam zu Besuch bei einer Hochzeit war, wie sich aus einem vorhergehenden Teil ihrer Insta-Story schließen lässt.

Das ist natürlich nichts Ungewöhnliches, doch Valentinas "Kommentar" zu dem Beitrag, spricht Bände, denn sie hat den Schnappschuss mit dem Wakeboard-Weltmeister mit einem roten Herz-Emoji versehen.

Damit verleiht die blonde Beauty einem Gerücht neue Nahrung, das erstmals Ende November 2022 aufkam, als sie ihren Urlaub auf Bali verbrachte und Fotos entstanden, die sie mit einem Surfbrett unter dem Arm zeigten. Gührs weilte zu dieser Zeit nämlich auch auf der Tropeninsel.

Mitte März begann die Gerüchteküche dann erneut zu brodeln, denn die Promi-Dame und der Profi-Wakeboarder waren erneut (zufällig?) zeitgleich auf der Bali-Nachbarinsel Lombok zugegen.