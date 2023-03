Urlaub auf der Traum-Insel: Ist Valentina Pahde etwa frisch verliebt?

Lombok - Nach ihrem Abschied bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" genießt Valentina Pahde (28) ihren Urlaub in Indonesien in vollen Zügen. Nun lässt ein ganz bestimmtes Foto die Fans rätseln: Ist die Schauspielerin etwa frisch verliebt?

Valentina Pahde (28) verbringt ihre Auszeit nach dem GZSZ-Abschied auf der paradiesischen Insel Lombok. Wie es scheint, ist sie dabei nicht allein. © Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage)

Türkisfarbenes Meer, weißer Sandstrand, blauer Himmel - Valentina Pahde lässt aktuell auf Lombok, einer Insel östlich von Bali, die Seele baumeln. Ihre Follower auf Instagram lässt die 28-Jährige an ihrem Glück teilhaben und postet regelmäßig sexy Schnappschüsse von der Traum-Insel.

So auch auf den neuesten Bildern: Darauf schaukelt die Blondine ausgelassen vor der paradiesischen Kulisse des Tanjung Aan Beach - bekleidet ist die Schauspielerin lediglich mit einem knappen blauen Bikini. "No words needed", kommentiert Valentina das Fotomotiv.

Fast wäre man geneigt zuzustimmen, schließlich sprechen die wunderschönen Bilder für sich. Wäre da nicht jenes pikante Detail in der Instagram-Story der blonden Beauty, das nun Grund zu Spekulationen gibt: Hat Valentina Pahde etwa einen neuen Mann an ihrer Seite?

Besagtes Bild zeigt die frühere GZSZ-Darstellerin in ihrem blauen Bikini von hinten am Strand, vor ihr steht ein Mann in Badeshorts, der seinen Arm vertraulich um Valentinas Hüfte legt. Fans rätseln: Ist es ein neuer Lover?

Um wen es sich bei dem ominösen Unbekannten handelt, ist nicht zu erkennen. Sein Gesicht wird auf dem Bild von Valentinas Hinterkopf verdeckt.