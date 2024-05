Valentina Pahde Cannes noch: GZSZ-Star heizt das Netz ein

Macht auch in Rot eine glänzende Figur: Valentina Pahde (29) bei dem 77. Filmfestival in Cannes. © Roger Harvey/ZUMA Press Wire/dpa

Der letzte Trip ist zwar wieder ein Weilchen her, doch der GZSZ-Star kann auch anders. Wie schon in vergangenen Jahren ist die 29-Jährige bei den Filmfestspielen in Cannes dabei. Ganz in Weiß, mit Jackett und Negligé, zeigt die Schauspielerin, wie schön ein Business-Look sein kann.

"Cannes ist immer eine gute Idee", schreibt die TV-Schönheit zu ihrer Bilderreihe auf Instagram. Das sehen offenbar auch ihre 817.000 Follower so. Sie sind sofort Feuer und Flamme.

"Wunderschön" oder "ein Traum" bringen es Set-Kollegin Chryssanthi Kavazi (35) bzw. Zwillingsschwester Cheyenne Pahde (29) auf den Punkt.

Mit ihrem Outfit liegt die TV-Schönheit zumindest voll im Trend. Auch Lena Gercke (36) setzt bei den bedeutenden Filmfestspielen auf den Business-Look - wenn auch deutlich kürzer.