Valentina Pahde postet Oben-ohne-Kracher: GZSZ-Star brutzelt halbnackt in der Sonne

Berlin - Urlaubsmodus an, Oberteil aus! Valentina Pahde (28) sorgt im Netz mal wieder für (halb)nackte Tatsachen und beweist: So heiß kann der Sommer wirklich sein.

"Sorry, bin heute beschäftigt", kommentierte die Sunny-Darstellerin den Clip auf ihrem Instagram-Profil und stellte ihm unter anderem den Hashtag #homeoffice bei.

Die Schauspielerin verzichtet darin auf unnötige Textilien. Im knappen Höschen setzt sie auf einer Liege unter azurblauen Himmel ihre knackige Kehrseite perfekt in Szene. Das Bikini-Oberteil ließ sie bei der Lektüre eines Buches direkt im Schrank.

Die Schauspielerin hält ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihre TV-Auszeit auf dem Laufenden.

An diesem sexy Anblick können sich die Fans nichts sattsehen und schicken ein Meer an Herzen- und Flammenemojis. Auch GZSZ-Kollegin Chryssanthi Kavazi (28), die gerade erst ihr Comeback im Kolle-Kiez feierte, versetzt das Foto in Urlaubslaune: "Warte. Komm kurz vorbei!", schrieb sie und bekam als Antwort von Pahde: "Wir warten."

Auch Cheyenne Payde (28) genießt derzeit ebenfalls eine sonnige Auszeit und verbringt ihren Urlaub gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester auf der griechischen Insel. Sie postete sogar ein Video, das sie an der Seite ihres Schwesterherzes an dem Pool zeigt.

Was genau Valentina sich als Lektüre ausgesucht hat, verriet sie nicht. Die Vermutung liegt nahe: Ein Drehbuch, um Fans der beliebten Vorabendserie bei RTL nach dem wohlverdienten Urlaub auch im Fernsehen wieder gute Zeiten zu bescheren.