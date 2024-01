Vanessa Blumhagen ätzt gegen Kandidatinnen im Dschungelcamp: "Finde es so schlimm"

Hamburg/Australien - Das Dschungelcamp ist in dieser Woche in eine neue Staffel gestartet: Doch manche Teilnehmerinnen sorgen bei der Sat.1-Promi-Expertin Vanessa Blumhagen (46) schon jetzt für Kopfschütteln.

Das bewies sie auch in einer anschließenden Story, in der sie sich ganz ungeschminkt und im gemütlichen Samstags-Look erneut zu ihrer Dschungelcamp-Kritik äußerte ...

Denn anschließend habe sie Hunderte Nachrichten von ihren Followern bekommen, die wohl ähnlich fassungslos über das Frauenbild seien, das in der RTL-Show gezeigt werde. All die Nachrichten "zu diesen ganzen seltsam optimierten Menschen" könne sie gar nicht beantworten.

Doch fast alle gingen in eine ganz ähnliche Richtung. "Die finden es auch alle so schlimm. Vor allem, weil wir jungen Menschen vorspielen, dass das das Normale ist. Also, dass man so aussehen muss. Das finde ich wirklich erschreckend", so Vanessa Blumhagen weiter. Natürlich müsse man jeden und jede akzeptieren, die sich dennoch für Eingriffe dieser Art entscheiden würden.

"Aber die Leute müssen sich auch dem stellen und damit umgehen, dass jemand sagt: Ich find’ das nicht gut. Auch heutzutage", findet die gebürtige Karlsruherin.