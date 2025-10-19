Vanessa Blumhagen außer sich: "Ich bin fassungslos über so viel Dummheit"

Hamburg/Sizilien - Da rollt ein Unwetter auf Hamburg zu! Vanessa Blumhagen (47) hat an ihrem letzten Urlaubstag auf Sizilien eine Story gepostet und schäumt vor Wut.

Vanessa Blumhagen (47) teilte ein Video des Influencers Robin Kiera und fluchte über die Hamburger. © Bildmontage: Instagram/ceo_of_diggi/Vanessa_blumhagen

"Hamburg ist verloren!", schreibt die Promi-Expertin in ihrer Instagram-Story. Blumhagen genießt gerade ihren Urlaub auf Sizilien, doch ein Ereignis hat ihr kräftig die Suppe versalzen.

"Ich bin fassungslos über so viel Dummheit und Ideologie. Ich liebe meine Stadt, aber letzten Sonntag haben Idioten den Untergang der Hansestadt beschlossen", schreibt die 47-Jährige und teilt dazu ein Video.

Mit den Idioten meint Blumhagen die laut Statistikamt Nord 303.936 Hamburger, die am vergangenen Sonntag beim Volksentscheid dafür stimmten, dass die Hansestadt schon 2040 klimaneutral wird.

Das von Blumhagen geteilte Video stammt von Dr. Robin Kiera, der auf Instagram unter dem Namen "ceo_of_diggi" unterwegs ist.

"Hamburg, wie dumm bist du eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich sauer sein soll, oder ob ich traurig sein soll", beginnt der Influencer, der den Volksentscheid als "die völlige Selbstzerstörung" bezeichnet.