Vanessa Blumhagen besorgt um Klein Enna: "Heute Morgen war sie apathisch"

Vanessa Blumhagens Mann hält Enna beim Tierarzt im Arm. © Screenshot/Instagram/vanessa_blumhagen

Bereits am Samstagabend schien es dem kleinen Hund schlecht zu gehen, berichtete Vanessa Blumhagen am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Aber was war geschehen?

"Seit gestern Abend schien sie etwas im rechten Ohr zu haben. Wir haben selbst mit Taschenlampe nichts gefunden", erklärte die 46-Jährige ihren Followern.

Am Sonntagmorgen sei die Hündin komplett erschöpft gewesen und nur noch im Kreis gelaufen. Außerdem habe sie gezuckt, so Blumhagen.

Von der Notfall-Tierärztin ging es für Enna in die Tierklinik nach Norderstedt in Schleswig-Holstein. "Die junge Ärztin dort vermutet, dass Ennas Gleichgewichtsorgan nicht richtig durchblutet wird. Daher die neurologischen Ausfälle. Das ist wohl nicht unüblich bei älteren Hunden."

Laut Blumhagen bekam die Hündin etwas gegen den Schwindel und eine Stunde lang Elektrolyte per Infusion. "Das war zuerst schwierig, weil sie sehr unruhig war, wahrscheinlich wegen des Schwindels", vermutet sie. "Mit der Zeit ist sie eingeschlafen. Jetzt liegt sie in Papas Bett, dick eingemummelt."

Etwas Käse gab es auch noch für das tapfere Tier.