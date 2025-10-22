Vanessa Blumhagen prahlt mit Abnehmerfolg: "Bin gar kein Freund dieser Body-Positivity-Geschichte"
Hamburg - Ein Bild von Vanessa Blumhagen (47), auf dem sich die Promi-Expertin gertenschlank präsentiert, sorgt für Aufregung unter ihren Fans. Die 47-Jährige reagiert mit erhobenem Zeigefinger.
Blumhagen meldete sich nach ihrem Urlaub auf Sizilien in ihrer Instagram-Story zurück. Aus Italien hat sie einen Schnupfen mitgebracht, mit ihrem Bild sorgte sie dann für verschnupfte Reaktionen bei ihren Followern.
"Grooooooooooße Aufregung!!", schreibt die Hamburgerin und bezieht sich damit auf zahlreiche Kommentare, die sie zu ihrem vorangegangenen Post bekommen hatte.
"Ich hatte mir fast ein bisschen gedacht, dass es Trouble gibt und dass einige Leute darauf aggressiv reagieren werden", so Blumhagen. Vor allem Frauen waren nicht amüsiert. "Jetzt geht's wieder nur um die weibliche Optimierung", äfft sie ihre Fans nach.
"Ich muss ja sagen, ich bin gar kein Freund von dieser Body-Positivity-Geschichte, die gerade gespielt wird. Weil da geht es einfach nicht darum, ob jemand sich mit ein paar Pfunden mehr wohlfühlt oder nicht. Sondern für mich geht es wieder darum, dass wir Übergewicht relativieren und so ein bisschen die Brisanz daraus nehmen", erläutert die 47-Jährige.
Wenn jemand zu viel auf den Hüften hat, sei das immer ein Zeichen dafür, dass mit dem Körper etwas nicht stimme.
Vanessa Blumhagen sieht Stress und Krankheiten als einzige Gründe für Zunahme
Sie selbst sei das beste Beispiel, da sie an einer Autoimmunerkrankung leide, durch die ihr Körper die Schilddrüse zerstöre. Da diese den Stoffwechsel steuere, kenne sie sich mit dem Thema Abnehmen und Zunehmen bestens aus.
Blumhagen zählt Krankheiten auf, die Gewichtsabnahme verhindert und führt zu viel Stress als Grund für steigende Werte auf der Waage an.
Genau deswegen sei es nicht in Ordnung, übergewichtigen Menschen einzureden, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen dürften.
Ihr Appell: "Ich möchte niemanden kritisieren. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass Übergewicht nichts Gutes ist und dass wir, wenn es uns selber betrifft, darauf achten sollten", sagt Blumhagen.
Titelfoto: Instagram/vanessa_blumhagen