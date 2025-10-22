Vanessa Blumhagen prahlt mit Abnehmerfolg: "Bin gar kein Freund dieser Body-Positivity-Geschichte"

Hamburg - Ein Bild von Vanessa Blumhagen (47), auf dem sich die Promi-Expertin gertenschlank präsentiert, sorgt für Aufregung unter ihren Fans. Die 47-Jährige reagiert mit erhobenem Zeigefinger.

Vanessa Blumhagen (47) leidet an einer Autoimmunkrankheit und kämpft dadurch mit Gewichtsschwankungen. © Instagram/vanessa_blumhagen

Blumhagen meldete sich nach ihrem Urlaub auf Sizilien in ihrer Instagram-Story zurück. Aus Italien hat sie einen Schnupfen mitgebracht, mit ihrem Bild sorgte sie dann für verschnupfte Reaktionen bei ihren Followern.

"Grooooooooooße Aufregung!!", schreibt die Hamburgerin und bezieht sich damit auf zahlreiche Kommentare, die sie zu ihrem vorangegangenen Post bekommen hatte.

"Ich hatte mir fast ein bisschen gedacht, dass es Trouble gibt und dass einige Leute darauf aggressiv reagieren werden", so Blumhagen. Vor allem Frauen waren nicht amüsiert. "Jetzt geht's wieder nur um die weibliche Optimierung", äfft sie ihre Fans nach.

"Ich muss ja sagen, ich bin gar kein Freund von dieser Body-Positivity-Geschichte, die gerade gespielt wird. Weil da geht es einfach nicht darum, ob jemand sich mit ein paar Pfunden mehr wohlfühlt oder nicht. Sondern für mich geht es wieder darum, dass wir Übergewicht relativieren und so ein bisschen die Brisanz daraus nehmen", erläutert die 47-Jährige.

Wenn jemand zu viel auf den Hüften hat, sei das immer ein Zeichen dafür, dass mit dem Körper etwas nicht stimme.