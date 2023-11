Vanessa Blumhagen zeigt geschwollenes Kinn: "Das ist echt kein Spaß!"

Hamburg - Nanu? Promi-Expertin Vanessa Blumhagen (46) zeigte sich am Freitagnachmittag ordentlich lädiert in ihrer Story auf Instagram .

Society-Expertin Vanessa Blumhagen (46) hat aktuell ein geschwollenes Kinn. Das Ganze hat einen ziemlich ernsten Hintergrund. © Fotomontage: Instagram/vanessa_blumhagen

Die Moderatorin postete einen Schnappschuss von sich aus einem Auto, auf dem sie direkt in die Kamera blickt. Was sofort ins Auge sticht, ist das Kinn der gebürtigen Karlsruherin, die schon seit Längerem in Hamburg lebt.

Neben einer kleinen Wunde ist dort auch eine sichtbare Rötung sowie eine ordentliche Schwellung zu erkennen - doch was ist mit dem Gesicht der Society-Expertin passiert?

Zunächst schrieb Vanessa lediglich, "'ne dicke Lippe riskiert" zu haben. Anschließend ging sie aber noch einmal ins Detail: "Das ist die Schwellung nach der Procain-Spritze gegen die Trigeminus-Entzündung (Gesichtsnerv)."

Diese sei bei ihr durch ein "reaktiviertes Epstein-Barr-Virus" ausgelöst worden und sie habe laut eigener Aussage vor drei Jahren schon einmal damit zu kämpfen gehabt. "Das ist echt kein Spaß! Wird auch die 'Selbstmord-Krankheit' genannt", verdeutlichte Vanessa.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie handelt es sich bei der "Trigeminusneuralgie" um eine Erkrankung, bei der "leichteste Berührungen des Gesichts zu heftigsten Schmerzattacken von Sekunden bis wenigen Minuten führen" können.