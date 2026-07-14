Beim Thema Ernährung beginnt Lola Weippert zu flüstern: "Ich habe fast jeden Tag Durchfall"
Backnang/Berlin - Im Leben von Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) ist allerhand los. Was sie momentan umtreibt, haben die Promi-Ladys am Dienstag in der neuen Podcastfolge von "Schön Laut" verraten. Als es um das Thema Ernährung ging, machte die Moderatorin ein ihr unangenehmes Geständnis und fing deshalb an zu flüstern.
"Ich hab fast jeden Tag Durchfall", plauderte Weippert mit gesenkter Stimme aus. Zuvor hatte sie erzählt, dass sie jetzt eine Ernährungsberaterin habe, weil bei ihr "Alarm im Darm" herrschen würde.
"Es gibt die Befürchtung, dass ich einen Leaky Gut habe", sprach die 30-Jährige über einen durchlässigen Darm als mögliche Ursache ihrer Verdauungsschwierigkeiten.
"Wenn ich Essen anschaue, weiß ich, wie es gleich in 5 Minuten aussieht in mir", versuchte Lola Weippert, das medizinische Problem mit Humor zu nehmen.
Doch Vanessa war nicht nach Lachen zumute. "Das ist nicht gut", sagte die "Ich sterb für Dich"-Sängerin mit ernster Miene.
Nachdem sich beide über eine Ernährungsweise von mehreren Eiern am Tag und Sushi am Flughafen unterhalten hatten, schlug Vanessa Mai einen besorgten Tonfall an.
"Schön Laut"-Podcast: Vanessa und Lola mögen die Brezel ganz unterschiedlich
"Darf ich mal kurz was Ehrliches ansprechen? Ich muss wirklich sagen, dass ich mir ein bisschen schon Sorgen mache", so der schwäbische Schlagerstar nachdenklich.
"Bei Dir kommen viele Faktoren zusammen: Stress, wilder Lebensstil, wilde Ernährung", fasste die Sängerin zusammen, woran es bei Lola liegen könnte.
"Das kannst Du nicht ewig machen", resümierte sie ihre Sorgen.
"Du hast recht. Es ist auch gerade eine ganz wilde Phase", versuchte Lola das Ganze einzuordnen.
Zuvor hatten die beiden schwäbischen Damen auch über Ernährungsvorlieben geplaudert. Während Vanessa die Brezel eher weich mag, bevorzugt Lola diese knusprig.
Ob das eine gute Grundlage ist, um mal gemeinsam Pizza zu essen, und andere Neuigkeiten aus dem Alltag der beiden Frauen erfahrt Ihr in der aktuellen Folge des Podcasts "Schön Laut" mit dem Titel: "Ausgepeitscht in Portugal".
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Zoonar, Henning Kaiser/dpa