14.07.2026 15:53 Beim Thema Ernährung beginnt Lola Weippert zu flüstern: "Ich habe fast jeden Tag Durchfall"

Im "Schön Laut"-Podcast haben Vanessa Mai und Lola Weippert über ihre Ernährung und Probleme dabei geplaudert. "Ich habe Durchfall", gestand Lola flüsternd.

Von Martin Gaitzsch

Backnang/Berlin - Im Leben von Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) ist allerhand los. Was sie momentan umtreibt, haben die Promi-Ladys am Dienstag in der neuen Podcastfolge von "Schön Laut" verraten. Als es um das Thema Ernährung ging, machte die Moderatorin ein ihr unangenehmes Geständnis und fing deshalb an zu flüstern.

Lola Weippert (30) hat im Podcast "Schön Laut" von Verdauungsschwierigkeiten berichtet. © IMAGO / Zoonar "Ich hab fast jeden Tag Durchfall", plauderte Weippert mit gesenkter Stimme aus. Zuvor hatte sie erzählt, dass sie jetzt eine Ernährungsberaterin habe, weil bei ihr "Alarm im Darm" herrschen würde. "Es gibt die Befürchtung, dass ich einen Leaky Gut habe", sprach die 30-Jährige über einen durchlässigen Darm als mögliche Ursache ihrer Verdauungsschwierigkeiten. "Wenn ich Essen anschaue, weiß ich, wie es gleich in 5 Minuten aussieht in mir", versuchte Lola Weippert, das medizinische Problem mit Humor zu nehmen. Vanessa Mai Vanessa Mai beschenkt sich selbst: Ehemann Andreas bekommt "die Rechnung auf den Tisch gelegt" Doch Vanessa war nicht nach Lachen zumute. "Das ist nicht gut", sagte die "Ich sterb für Dich"-Sängerin mit ernster Miene. Nachdem sich beide über eine Ernährungsweise von mehreren Eiern am Tag und Sushi am Flughafen unterhalten hatten, schlug Vanessa Mai einen besorgten Tonfall an.

"Schön Laut"-Podcast: Vanessa und Lola mögen die Brezel ganz unterschiedlich