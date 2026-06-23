Vanessa Mai und Lola Weippert packen über Hängebrüste-Komplex aus: "Bei mir hält ein Mäppchen"

Backnang/Berlin - Schweißfüße, Mundgeruch, Hängebrüste und Co.: In der neuesten Folge des Podcasts "Schönlaut" packen Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) ungeniert über ihre ganz persönlichen Unsicherheiten aus.

Lola Weippert (30, l.) und Vanessa Mai (34) legen im Podcast ihre Komplexe offen. © Bildmontage: Instagram/Lola Weippert, Instagram/Vanessa Mai

Besonders das Thema Hängebrüste hat es den beiden Frauen angetan. Lola Weippert gesteht ganz offen, früher einen echten Brustkomplex gehabt zu haben. Sie hatte ein E-Körbchen, verlor dann aber durch eine Gewichtsabnahme an Oberweite. Auch sei sie deshalb des Öfteren im Netz angegangen worden.

"Ich hatte auch mal ein C-Körbchen und dann auch abgenommen, dann hatte ich ein A-Körbchen, dann war da gar nichts mehr", verrät Vanessa ihrer Freundin. Anschließend habe sie die Pille gewechselt, weshalb die Brüste wieder größer geworden seien.

"Das hat mich so genervt, weil ich mag das bei mir nicht so, wenn die größer aussehen", so die 34-Jährige. Deshalb habe sie sich am Tag der Podcast-Aufnahme gegen einen BH entschieden.

Als Lola dann auf den Stifttest anspielt, bei dem man prüft, ob ein Stift unter der Brust hält, legt Vanessa belustigt nach: "Bei mir hält ein Mäppchen, safe." Lola erwidert lachend: "Bei mir passt ein Schulranzen drunter."