Vanessa Mai und Lola Weippert packen über Hängebrüste-Komplex aus: "Bei mir hält ein Mäppchen"
Backnang/Berlin - Schweißfüße, Mundgeruch, Hängebrüste und Co.: In der neuesten Folge des Podcasts "Schönlaut" packen Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) ungeniert über ihre ganz persönlichen Unsicherheiten aus.
Besonders das Thema Hängebrüste hat es den beiden Frauen angetan. Lola Weippert gesteht ganz offen, früher einen echten Brustkomplex gehabt zu haben. Sie hatte ein E-Körbchen, verlor dann aber durch eine Gewichtsabnahme an Oberweite. Auch sei sie deshalb des Öfteren im Netz angegangen worden.
"Ich hatte auch mal ein C-Körbchen und dann auch abgenommen, dann hatte ich ein A-Körbchen, dann war da gar nichts mehr", verrät Vanessa ihrer Freundin. Anschließend habe sie die Pille gewechselt, weshalb die Brüste wieder größer geworden seien.
"Das hat mich so genervt, weil ich mag das bei mir nicht so, wenn die größer aussehen", so die 34-Jährige. Deshalb habe sie sich am Tag der Podcast-Aufnahme gegen einen BH entschieden.
Als Lola dann auf den Stifttest anspielt, bei dem man prüft, ob ein Stift unter der Brust hält, legt Vanessa belustigt nach: "Bei mir hält ein Mäppchen, safe." Lola erwidert lachend: "Bei mir passt ein Schulranzen drunter."
Vanessa Mai: "Müssen dagegen arbeiten"
Während Vanessa Hängebrüste bei anderen Frauen total heiß findet, ertappt sie sich bei sich selbst manchmal noch mit ihrer Unsicherheit. Ihr klares Fazit lautet dennoch: "Ich denke, wir sollten es einfach machen und dazu stehen. Ich glaube, es gibt viele, die es inspiriert. Free the nipples, Freunde."
Für Vanessa Mai steht fest, dass Selbstliebe der einzig wahre Schlüssel sei. Man müsse sich einfach so annehmen, wie man ist, da man gewisse Dinge ohnehin nicht ändern könne. "Social Media killt Individualität. Es ist so schade und deswegen müssen wir dagegen arbeiten", findet die Musikerin.
Wer sich selbst treu bleibe, der falle auch nicht aus der Zeit. Einen Schönheitseingriff würde Vanessa deshalb niemals an sich durchführen lassen.
Lola Weippert stimmt ihrer Podcast-Freundin zu und bringt es mit einem bildhaften Vergleich auf den Punkt: "Wir könnten der schönste Apfel am Apfelbaum sein und jemand hasst Äpfel."
Obwohl sie sich selbst manchmal bei dem Gedanken ertappt, wegen des äußeren Drucks zu Botox und Co. zu greifen, bleibt sie standhaft. "Jede Falte erzählt eine Geschichte", macht Lola stattdessen klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Lola Weippert, Instagram/Vanessa Mai