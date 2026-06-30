"Ich bete jeden Abend im Bett": Vanessa Mai überrascht mit Geständnis, Lola Weippert ist baff

Backnang/Berlin - Im gemeinsamen Podcast "Schönlaut" sprechen Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) offen über ihren Glauben und Spiritualität. Eine Frage aus der Community sorgt dabei für eine unerwartete Beichte der Sängerin, mit der Lola so gar nicht gerechnet hätte.

Vanessa Mai (34) spricht selten über ihre Gläubigkeit, macht jedoch auch kein Geheimnis daraus. © Vanessa Mai/Instagram

Als die Zuschauer-Frage aufkommt, ob die beiden an Gott glauben, positioniert sich Lola Weippert schnell sehr deutlich. "Ich bin zweimal aus der Kirche ausgetreten. Ich wollte Steuern sparen", erklärt die 30-Jährige. Für sie spiele Religion im klassischen Sinne keine Rolle: "Ich glaube ans Universum und an Energie. Ich glaube nicht, dass da irgendwo ein alter weißer Mann sitzt."

Vanessa Mai schließt sich ihrer Podcast-Kollegin an: "Ich glaube auch an Energien, ans Universum genauso." Dann macht die 34-Jährige jedoch ein überraschendes Geständnis: "Ich bete aber tatsächlich jeden Abend im Bett."

Lola Weippert hakt hörbar erstaunt nach: "Nein, wirklich?"

"Ja, mach’ ich, seit ich denken kann, glaub' ich", führt die Schlagersängerin fort. "Es sind immer die gleichen Sätze, mit Hand zusammenschlagen und das Kreuz machen und sowas." Für Vanessa sei das Gebet am Abend eine feste Tradition.

"Ich hab' auch Briefe an den lieben Gott geschrieben als Kind", verrät sie. Diese Zeilen habe sie damals in einer Diddl-Box gesammelt und bis heute aufbewahrt. Ihr abendliches Gebet sei für sie unverzichtbar: "Das ist ein Ritual. Es gibt keinen Tag, wo ich das nicht mache. Das ist jeden Abend das letzte, was ich mache."

"Omg, ist das abgefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass du betest, aber ich find’ es irgendwie ganz süß", reagiert Lola verblüfft.