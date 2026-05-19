Vanessa Mai stolz über Show-Regelbruch: "Haben Geschichte geschrieben"

Backnang/Berlin - Im Podcast "Schön laut" packen Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) über ihren charmanten Regelbruch bei "Schlag den Star" aus und senden eine wichtige Botschaft an ihre Fans.

Für Vanessa Mai (34) ist der Regelbruch ein Zeichen für Female Empowerment. © Vanessa Mai/Instagram

Beim Frauen-Duell bei "Schlag den Star" am 9. Mai traten die "Schön laut"-Hosts gegen die Profitänzerinnen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) an. Nach sechs Stunden Nervenkitzel und 15 Spielen kam es zum großen Finale, in dem die Teams eine 4,7 Kilo schwere Stange auf den Beinen halten mussten.

Statt sich gegenseitig fertigzumachen, kam es dann zu einem spontanen Pakt: "Wir gewinnen jetzt einfach zusammen", erinnert sich Lola im Podcast. Das Preisgeld von 100.000 Euro solle ebenso aufgeteilt werden.

Obwohl Vanessa Mai Zweifel bezüglich der Verträge und Vorschriften der Show hatte, lenkte sie nach kurzer Zeit ein. Synchron ließen die vier Teilnehmerinnen die Gewichte fallen. "Wir haben Frauensupport gelebt und damit Geschichte geschrieben", freut sich Vanessa.

Hinter den Kulissen habe sie nach Showschluss jedoch in fragende Gesichter geschaut. "Keiner wusste, wie gehen wir damit um. Das waren wirklich Diskussionen", erklärt die 34-Jährige die angespannte Situation.

Einen Tag später die Erleichterung: Die Quoten haben geboomt und auch vertraglich ließ sich zum Glück alles friedlich und unkompliziert regeln. "Du musst halt auch mal die Regeln hinterfragen, um was anders machen zu können", findet die Sängerin.