Lola Weippert und Vanessa Mai legen Grenze fest: "Knutschen ja, Schere nein"
Berlin/Backnang - In der aktuellen Folge des Podcasts "Schönlaut" zeigen sich die Moderatorin Lola Weippert (30) und Schlagersängerin Vanessa Mai (34) besonders offen und gut gelaunt - auch, als es um ihr Liebesleben geht.
Dabei outet sich Lola überraschend als "Nackedei-Hippie". Für die Zukunft könne sie sich im Falle einer festen Partnerschaft vorstellen, die Beziehung zu öffnen. "Ich lerne so viele tolle Menschen kennen, wobei ich von den Frauen begeisterter bin als von den Männern", schmunzelt die 30-Jährige.
Dieses Geständnis bringt Vanessa auf eine ganz bestimmte Frage, die sie sich offenbar schon öfter gestellt hat: "Aber mit mir willst du kein Sex, oder?"
Lola verneint lachend und macht lachend klar: "Ich hatte noch keine Scheren-Fantasie mit dir, weil ich mich sexuell nicht zu dir hingezogen fühle, es tut mir leid." Ein bisschen Zärtlichkeit ist aber trotzdem drin, denn das gemeinsame Knutschen schließt Lola nicht aus.
Unter ihren Freundinnen sei es für Lola völlig normal, auch mal rumzuknutschen, wenn sie gerade keinen Freund hat. "Also knutschen ja, Schere nein", fasst Vanessa das Gespräch zusammen.
Vanessa Mai gibt ihrer Single-Freundin Lola einen Rat
Lola fragt die Sängerin um Hilfe: "Ich finde einfach nicht den passenden Deckel für meinen verbeulten Topf. Hast du einen Rat?"
Vanessa, die mit ihrem Ehemann und selbsternannten Seelenverwandten Andreas Gerber (40) seit nun 14 Jahren überglücklich ist, macht klar: "Bleib einfach, wie du bist, dann wird der Richtige schon kommen. In so einer Sache kann man eigentlich nichts raten, das ist einfach total individuell."
Lola lenkt daraufhin jedoch ein und gesteht, dass sie im Moment ohnehin keinen Mann an ihrer Seite sucht. "Ich will gerade keinen Typen. Jedes Mal, wenn ich einen habe, verliere ich mich selbst", findet die 30-Jährige.
Wenn es um ihre eigene Zukunft geht, gerät Schlagerstar Vanessa Mai dagegen regelrecht ins Schwärmen. Sie träumt von einem gemeinsamen Leben im Ausland mit ihrem Andreas. "Bei mir schlummert der Gedanke ans Meer mit ihm zu ziehen, wenn wir älter sind", so Vanessa.
Titelfoto: Bildmontage: Lola Weippert/Instagram