Lola Weippert und Vanessa Mai legen Grenze fest: "Knutschen ja, Schere nein"

Berlin/Backnang - In der aktuellen Folge des Podcasts "Schönlaut" zeigen sich die Moderatorin Lola Weippert (30) und Schlagersängerin Vanessa Mai (34) besonders offen und gut gelaunt - auch, als es um ihr Liebesleben geht.

Vanessa Mai (34) und Lola Weippert (30) plaudern regelmäßig ganz ungeniert aus dem Nähkästchen. © Lola Weippert/Instagram

Dabei outet sich Lola überraschend als "Nackedei-Hippie". Für die Zukunft könne sie sich im Falle einer festen Partnerschaft vorstellen, die Beziehung zu öffnen. "Ich lerne so viele tolle Menschen kennen, wobei ich von den Frauen begeisterter bin als von den Männern", schmunzelt die 30-Jährige.

Dieses Geständnis bringt Vanessa auf eine ganz bestimmte Frage, die sie sich offenbar schon öfter gestellt hat: "Aber mit mir willst du kein Sex, oder?"

Lola verneint lachend und macht lachend klar: "Ich hatte noch keine Scheren-Fantasie mit dir, weil ich mich sexuell nicht zu dir hingezogen fühle, es tut mir leid." Ein bisschen Zärtlichkeit ist aber trotzdem drin, denn das gemeinsame Knutschen schließt Lola nicht aus.

Unter ihren Freundinnen sei es für Lola völlig normal, auch mal rumzuknutschen, wenn sie gerade keinen Freund hat. "Also knutschen ja, Schere nein", fasst Vanessa das Gespräch zusammen.