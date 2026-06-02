Vanessa Mai beschenkt sich selbst: Ehemann Andreas bekommt "die Rechnung auf den Tisch gelegt"
Backnang/Berlin - In der aktuellen Folge des Podcasts "Schön laut" sorgt eine Geschenke-Beichte von Sängerin Vanessa Mai (34) bei Moderatorin Lola Weippert (30) für fassungslose Lacher.
Vanessa, die vor wenigen Monaten ihren 34. Geburtstag gefeiert hat, gestand nun: "Die Lola denkt, dass mir der Andreas das Geschenk gemacht hat. Aber ich hab es mir selbst bestellt und ihm die Rechnung auf den Tisch gelegt."
Dabei hatte ihre Freundin Lola im Vorfeld eigentlich den perfekten Plan für Andreas Ferber (43), den Ehemann der Sängerin, geschmiedet. Die Moderatorin hatte in einem Geschäft Schmuck anprobiert, von dem sich Vanessa sofort begeistert zeigte.
Kurzerhand ergriff die 30-Jährige die Initiative, schickte Andreas den Link zu einer Kette und machte ihm die klare Ansage, dass er diese Vanessa zum Geburtstag schenken solle.
Die ausgefuchste Unternehmerin lieferte sogar noch die passende Strategie zum Beschenken mit. Demnach sollte Andreas seiner Frau scherzhaft einen Staubsauger überreichen und sie erst im zweiten Schritt mit der Kette überraschen.
Staubsauger gab es trotzdem
Dramatisch sei die Situation dennoch nicht gewesen. Die Sängerin erklärte, dass sie und ihr Mann sich prinzipiell nichts schenken und auf diese Tradition schlichtweg keinen großen Wert legen.
Dennoch amüsierte sich Vanessa über den hartnäckigen Einsatz der Moderatorin: "Es war so süß, wie Lola Andreas die ganze Zeit bearbeitet hat. Ich dachte dann: 'Komm, dann bestell ich es halt und leg ihm die Rechnung auf den Tisch.'"
Den gewünschten Staubsauger gab es trotzdem noch obendrauf und sorgte für echte Begeisterung bei der Musikerin. "Ich hab' den Staubsauger bekommen. Extra für Hunde- und Katzenhaare, der ist super", freute sich die 34-Jährige.
Diese pragmatische Lösung des Ehepaars ließ Lola fassungslos zurück. Die 30-Jährige kommentierte die Aktion ironisch: "Deshalb bin ich Single."
Titelfoto: Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa, Instagram/Vanessa Mai