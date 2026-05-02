Schlager-Star überrascht mit Geständnis: "Ich bin auf die Hauptschule gegangen"
Backnang/Berlin - Sowohl bei Vanessa Mai (33) als auch bei Lola Weippert (30) ist die Zeit im Klassenzimmer lange her. Trotzdem erinnern sich die beiden Damen in Episode 3 des "Schön laut"-Podcasts an ihre Schulzeit zurück. Dabei verrät die Sängerin, auf welche Schule(n) sie ging und dass sie damals auch Spott einstecken musste.
"Ich bin auf die Hauptschule gegangen", verrät die "Rohdiamant"-Interpretin und überrascht ihre Gesprächspartnerin damit sichtlich. "Und natürlich kenne ich die ganzen Vorurteile, die man als Hauptschüler hat", fährt Mai fort.
"Natürlich ist man weniger intelligent, natürlich hat man keine guten Zukunftschancen", zählt sie bekannte Klischees auf.
Sie habe sich an der Hauptschule jedoch wohlgefühlt, weil sie dort Unterstützung für ihre Musik-Karriere verspürt habe. Später hätte die gebürtige Backnangerin sogar die Realschule nachgeholt.
An den Bildungseinrichtungen hätte sie sich frühzeitig aufs Musical spezialisiert, hätte dabei aber auch hässliche Begleitumstände kennengelernt.
"Mein Gott. Wie oft wurde ich ausgelacht, wenn ich auf der Bühne gestanden und gesungen hab", resümiert das Schlagersternchen.
Vanessa Mai berichtet Lola Weippert, dass sie für die Liedzeile "Upon a Star" ausgelacht wurde
Auf eine dieser Begebenheiten geht die Sängerin ausführlicher ein. Sie erinnert sich daran, dass sie für das Musical "Der Zauberer von Oz" auch das Lied "Over the Rainbow" gesungen hätte.
Dort gibt es eine Liedzeile namens "Upon a Star".
Nachdem Lola und Vanessa die Lyrics gemeinsam vor sich hingeträllert haben, fährt die Schlager-Sängerin fort: "Ja, ja, ja, und jetzt sing mal 'Upon a Star' 'n bisschen schneller."
In dem Moment dämmert es der Moderatorin, dass es sich wie "Porno-Star" angehört haben muss.
"Und das hat quasi dazu geführt, dass die ganze obere Reihe, was damals dann eigentlich meine Freundinnen waren", in Lachen ausgebrochen seien, schildert Vanessa Mai weiter.
Sie hätte auf der Bühne natürlich mitbekommen, was in der "kleinen Schul-Aula" passiert sei. Die Freundschaft sei dann natürlich dahin gewesen, doch an den Moment bleiben für sie nicht nur schlechte Erinnerungen zurück.
"Das hat mich so angetrieben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so der Motor für mich", erklärt die Solosängerin.
Sie selbst habe "starke Vorbilder" gehabt, darunter Christina Aguilera. "Das war ja so 'ne Powerfrau einfach. Die hat mich so in Szenen versetzt, dass ich alles schaffen kann", berichtet Vanessa Mai, während Lola Weippert zustimmend nickt.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa