02.05.2026 19:25 Schlager-Star überrascht mit Geständnis: "Ich bin auf die Hauptschule gegangen"

Vanessa Mai erzählt im "Schön laut"-Podcast von ihrer Zeit in der Hauptschule und berichtet davon, dass ihre Mitschüler sie verspottet haben.

Von Martin Gaitzsch

Backnang/Berlin - Sowohl bei Vanessa Mai (33) als auch bei Lola Weippert (30) ist die Zeit im Klassenzimmer lange her. Trotzdem erinnern sich die beiden Damen in Episode 3 des "Schön laut"-Podcasts an ihre Schulzeit zurück. Dabei verrät die Sängerin, auf welche Schule(n) sie ging und dass sie damals auch Spott einstecken musste.

Für ihre Gesangskarriere hat Vanessa Mai (33) schon frühzeitig die Weichen gestellt, auch wenn sie dafür zu Schulzeiten Spott einstecken musste. © Bodo Schackow/dpa "Ich bin auf die Hauptschule gegangen", verrät die "Rohdiamant"-Interpretin und überrascht ihre Gesprächspartnerin damit sichtlich. "Und natürlich kenne ich die ganzen Vorurteile, die man als Hauptschüler hat", fährt Mai fort. "Natürlich ist man weniger intelligent, natürlich hat man keine guten Zukunftschancen", zählt sie bekannte Klischees auf. Sie habe sich an der Hauptschule jedoch wohlgefühlt, weil sie dort Unterstützung für ihre Musik-Karriere verspürt habe. Später hätte die gebürtige Backnangerin sogar die Realschule nachgeholt. Vanessa Mai Vanessa Mai lässt sich auf "Feuertaufe" ein und bekommt Bier-Dusche ab An den Bildungseinrichtungen hätte sie sich frühzeitig aufs Musical spezialisiert, hätte dabei aber auch hässliche Begleitumstände kennengelernt. "Mein Gott. Wie oft wurde ich ausgelacht, wenn ich auf der Bühne gestanden und gesungen hab", resümiert das Schlagersternchen.

Vanessa Mai berichtet Lola Weippert, dass sie für die Liedzeile "Upon a Star" ausgelacht wurde