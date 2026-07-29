"Einfach romantico": Warum Vanessa Mai bei der Stuhlprobe an Lola Weippert denkt und mit Podcast-Aus droht

Backnang/Berlin - In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Schönlaut" nehmen die Moderatorin Lola Weippert (30) und Sängerin Vanessa Mai (34) mal wieder kein Blatt vor den Mund. Neben Themen wie Overthinking und dem Älterwerden geht es um ein besonders intimes Thema.

Lola Weippert (30) ist oft unterwegs und am Arbeiten, was sich auf ihre Gesundheit auswirkt. © Instagram/Lola Weippert

Lola Weippert, die kürzlich ihren 30. Geburtstag feierte, kämpft seit einiger Zeit mit Darmproblemen und Durchfall. Sie gibt im Podcast offen zu, sowohl in Sachen Essen als auch beim Stressmanagement nicht gut auf sich zu achten. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, gab Lola nun eine Stuhlprobe ab.

Ihre Podcast-Freundin fühlte sich offenbar solidarisch und entnahm ebenfalls eine Probe. "Während ich dreimal reingepiekst hab, musste ich einfach an dich denken. Einfach romantico", erzählt Vanessa lachend.

Anschließend standen beide Frauen vor dem Rätsel, wo das Papier nach der Stuhl-Entnahme entsorgt werden soll. Während Lola erklärte, dass sie alles in eine Extra-Plastiktüte gewickelt und in den Restmüll geworfen hat, witzelt sie in Richtung Vanessa: "Wohin hast du es gemacht? In den Nachbargarten?"

Die Diskussion der Freundinnen endet in einem Appell von Lola, die zur Mülltrennung aufruft. "Ich trenne auf jeden Fall meinen Müll. Ich wusste jetzt trotzdem nicht, wo ich mein Stuhlproben-Papier hinschmeißen soll", schmunzelt Vanessa.

Bei Lola sorgt die skurrile Situation für laute Lacher. "In meinem Kopf bin ich einfach hängen geblieben bei dem Bild, wie du mit deinem Kotlöffelchen in deinem Kot löffelst und an mich denkst", stellt die 30-Jährige unverblümt fest.