"Einfach romantico": Warum Vanessa Mai bei der Stuhlprobe an Lola Weippert denkt und mit Podcast-Aus droht
Backnang/Berlin - In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Schönlaut" nehmen die Moderatorin Lola Weippert (30) und Sängerin Vanessa Mai (34) mal wieder kein Blatt vor den Mund. Neben Themen wie Overthinking und dem Älterwerden geht es um ein besonders intimes Thema.
Lola Weippert, die kürzlich ihren 30. Geburtstag feierte, kämpft seit einiger Zeit mit Darmproblemen und Durchfall. Sie gibt im Podcast offen zu, sowohl in Sachen Essen als auch beim Stressmanagement nicht gut auf sich zu achten. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, gab Lola nun eine Stuhlprobe ab.
Ihre Podcast-Freundin fühlte sich offenbar solidarisch und entnahm ebenfalls eine Probe. "Während ich dreimal reingepiekst hab, musste ich einfach an dich denken. Einfach romantico", erzählt Vanessa lachend.
Anschließend standen beide Frauen vor dem Rätsel, wo das Papier nach der Stuhl-Entnahme entsorgt werden soll. Während Lola erklärte, dass sie alles in eine Extra-Plastiktüte gewickelt und in den Restmüll geworfen hat, witzelt sie in Richtung Vanessa: "Wohin hast du es gemacht? In den Nachbargarten?"
Die Diskussion der Freundinnen endet in einem Appell von Lola, die zur Mülltrennung aufruft. "Ich trenne auf jeden Fall meinen Müll. Ich wusste jetzt trotzdem nicht, wo ich mein Stuhlproben-Papier hinschmeißen soll", schmunzelt Vanessa.
Bei Lola sorgt die skurrile Situation für laute Lacher. "In meinem Kopf bin ich einfach hängen geblieben bei dem Bild, wie du mit deinem Kotlöffelchen in deinem Kot löffelst und an mich denkst", stellt die 30-Jährige unverblümt fest.
Ernste Worte nach dem Test-Ergebnis: "Dann wird der Podcast enden"
Bei all dem Humor nimmt das Gespräch eine ernste Wendung, als es um Lolas Testergebnisse geht. Die Moderatorin hat die Auswertung an ihre Heilpraktikerin geschickt, die deutliche Worte findet. "Es ist einiges los in deinem Stuhl", liest Lola vor. Die Diagnose zeige unter anderem eine Fettverdauungsstörung sowie Probleme mit der Darmschleimhautbarriere.
"Lola, das kann nicht sein. Das kann zu so viel Scheiße führen", warnt die Sängerin. Sie betont, dass dies ein deutliches Warnzeichen des Körpers sei, auf das unbedingt gehört werden müsse. Eine Schleimhautentzündung könne zu schlimmen gesundheitlichen Folgen führen.
"Nicht nur die Hülle schön aussehen lassen, auch das Innere pflegen. Wenn da mal mehr los ist, dann sieht dein Terminkalender anders aus", appelliert Vanessa und macht den Ernst der Lage mit einem Ultimatum deutlich: "Wenn du danach nicht guckst, dann wird der Podcast enden."
Ob Lola sich die Warnung ihrer Freundin zu Herzen nimmt und andere Neuigkeiten aus dem Alltag der beiden Frauen erfahrt Ihr in der aktuellen Folge des Podcasts "Schönlaut".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Lola Weippert, Instagram/Vanessa Mai