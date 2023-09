Vanessa Stehler trauert Urlaubsfeeling nach

Berlin - Eine kleine Auszeit in den Bergen gönnten sich Ex-Bachelorette-Kandidat Philipp Stehler (35) und seine Frau Vanessa (32). Bei dem Urlaub in den bayrischen Alpen durfte ihr neugeborener Spross Tommy natürlich nicht fehlen.

Influencerin Vanessa Stehler (32) ist © Screenshot/Instagram/vanessastehler (Bildmontage)

Melancholisch blickt die frischgebackene Mama auf die vergangenen gemeinsamen Tage zurück.

"Irgendwie fühlt man hier die Natur noch ein Stück intensiver", schrieb die Influencerin in einem Instagram-Posting.

Malerische Alpenketten, vereinzelt glasklare Bergseen: Für die Stehlers der perfekte Ort, um die Akkus wieder auszuladen, so Vanessa dankbar über die gelungene Zeit zu dritt.

Säugling Tommi hätte die längere Autofahrt zum bayrischen Wellnesshotel mehr als souverän gemeistert, informiert die blonde Beauty stolz. Dass Vanessa in ihrer Rolle als Mama voll aufgeht, ist offensichtlich. Wertschätzung für den kräftezehrenden Job einer Neu-Mama.

"Vanessa, du bist eine wundervolle Mutter! Ich bin so dankbar für alles, was du für unsere Familie tust und leistest", so Neu-Papa Philipp bewundernd.