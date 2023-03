Vater war ein Nazi! Arnold Schwarzenegger: Antisemiten und Rassisten "sterben elendig"

Los Angeles - Mit einer Brandrede gegen den Antisemitismus hat sich Arnold Schwarzenegger (75) auf seinem YouTube-Kanal an alle gewandt, die je "Verschwörungstheorien über Juden oder andere Rassen oder Geschlechter gehört haben und dachten: 'Das ergibt für mich Sinn.'" Dabei sprach der Schauspieler auch über die Nazi -Vergangenheit seines eigenen Vaters.

Arnold Schwarzenegger (75) besuchte im vergangenen Jahr das KZ in Auschwitz. © Fotomontage: Screenshots/YouTube/Arnold Schwarzenegger

Erst vor wenigen Monaten hatte der Ex-Politiker das KZ in Auschwitz besucht und sich mit den Gräueltaten des dritten Reichs auseinandergesetzt - auch wegen seines Vaters.

Dieser sei nach dem 2. Weltkrieg ein "gebrochener Mann" gewesen, der von Verletzungen und Schuldgefühlen zerfressen wurde. "Sie fühlten sich wie Luschen [...], weil sie auf eine grausame Loser-Ideologie reingefallen waren."

Schwarzenegger erklärt in dem 12-minütigen Video, dass es noch nie eine erfolgreiche Bewegung gegeben habe, die auf Hass basiert. "Nazis? Verlierer. Die Konföderation? Verlierer. Die Apartheid-Bewegung? Verlierer. Ich möchte nicht, dass du ein Verlierer bist. Ich will nicht, dass du schwach bist", sagt er in die Kamera.

Die Message des 75-Jährigen ist eindeutig: Er will niemanden in seinem blinden Zorn und Hass zurücklassen!

"Du bist mir wichtig. Ich denke, du bist es wert. Ich weiß, dass niemand perfekt ist [...]. Ich kann verstehen, wie Menschen in eine Falle aus Vorurteilen und Hass tappen können", führt der Schauspieler aus.