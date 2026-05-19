"Vaterland"-Schauspielerin Sandra Hüller hält nichts von Heimat

Cannes (Frankreich) - Für Sandra Hüller (48) ist "Heimat" kein selbstverständliches Wort. Eher eines, das aus der Distanz betrachtet wird – mit Vorsicht, auch mit Skepsis.

In Cannes: Hollywood-Star Sandra Hüller (48) stellt ihren neuen Film "Vaterland" vor. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

"Ich habe dazu nicht wirklich einen Bezug. Ich benutze den Begriff auch eigentlich nicht", sagte die Schauspielerin in Cannes der Deutschen Presse-Agentur. Die 48-Jährige spielt in "Vaterland" die weibliche Hauptrolle als Tochter des Schriftstellers Thomas Mann.

Sie bewege sich an verschiedenen Orten der Welt selbstverständlich, kenne sich aus, fühle sich dort zurecht, wie sie erklärte: "Ich weiß nicht, ob das dann automatisch Heimat ist." Vielleicht sei Heimat eher ein Ort, "den man nicht erklären muss."

Einen festen Anker hat sie dennoch: Thüringen, dort, wo sie geboren wurde. "Der Wald dort oder die Menschen, das Essen", sagte sie. Eindrücke, die bleiben, ohne dass sie zu einem großen Begriff zusammengezogen werden müssten.

Gleichzeitig grenzt sie sich klar von dem Wort selbst ab. "Das ist ein Begriff, der für mich auch politisch in einer Art und Weise aufgeladen ist, die ich nicht mag. Ich mag diesen Begriff nicht."