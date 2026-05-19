"München Mord"-Star gestorben: Schauspieler Alexander Held (†67) ist tot

München - Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held – bekannt aus der Reihe "München Mord" – ist tot.

Der Schauspieler Alexander Held ist am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren gestorben. (Archiv) © Henning Kaiser/dpa

Er sei mit 67 Jahren bereits am vergangenen Dienstag gestorben, teilte der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mit.

Held wurde am 19. Oktober 1958 in München geboren und galt in seinen jungen Jahren als talentierter Fußballspieler. Er war als Teenager Torwart beim TSV 1860 München und gewann 1975 mit den "Löwen" die Deutsche Jugendmeisterschaft.

Berühmt wurde er jedoch schließlich als Schauspieler. Nach seiner Schauspielausbildung an der Fachakademie für darstellende Kunst, der Otto-Falckenberg-Schule, war er anfangs vor allem auf Theaterbühnen zu sehen.

Später besetzte er in zahlreichen Filmen und Serien – sowohl in Haupt als auch Nebenrollen – diverse Figuren. Beispielsweise bei einem kurzen Auftritt als "Karl May" in "Der Schuh des Manitu".