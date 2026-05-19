"München Mord"-Star gestorben: Schauspieler Alexander Held (†67) ist tot
München - Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held – bekannt aus der Reihe "München Mord" – ist tot.
Er sei mit 67 Jahren bereits am vergangenen Dienstag gestorben, teilte der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mit.
Held wurde am 19. Oktober 1958 in München geboren und galt in seinen jungen Jahren als talentierter Fußballspieler. Er war als Teenager Torwart beim TSV 1860 München und gewann 1975 mit den "Löwen" die Deutsche Jugendmeisterschaft.
Berühmt wurde er jedoch schließlich als Schauspieler. Nach seiner Schauspielausbildung an der Fachakademie für darstellende Kunst, der Otto-Falckenberg-Schule, war er anfangs vor allem auf Theaterbühnen zu sehen.
Später besetzte er in zahlreichen Filmen und Serien – sowohl in Haupt als auch Nebenrollen – diverse Figuren. Beispielsweise bei einem kurzen Auftritt als "Karl May" in "Der Schuh des Manitu".
Ehefrau Patricia Fugger starb überraschend 2014
Aber auch in weiteren Erfolgsfilmen wie dem Thriller "Anatomie", "Sophie Scholl – Die letzten Tage", "Der Baader Meinhof Komplex" oder "Die Welle" war er zu sehen.
Aufgrund seiner klaren, deutlichen Aussprache und der markanten Stimme überzeugte er in mehreren Produktionen als NS-Funktionär.
Besonders bekannt wurde er jedoch in seiner Rolle als "Hauptkommissars Ludwig Schaller" in der ZDF-Reihe "München Mord". Für diese Hauptrolle erhielt er 2014 den Bayerischen Fernsehpreis und 2023 den Ehrenpreis beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival.
Er war von Dezember 2005 bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 mit der Schauspielerin Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen verheiratet. Sie spielte unter anderem in den Filmen "Die unendliche Geschichte 2" und "Go, Trabi, Go" mit.
Die beiden waren 13 Jahre liiert und davon neun Jahre verheiratet, bis die damals 51-Jährige überraschend an inneren Blutungen starb.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa