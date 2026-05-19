Peter Klein teilt gegen Sindermann aus: "Dass er über Leichen geht, ist ihm egal"
Berlin/Mallorca - Jetzt bekommt er es von allen Seiten: Nach der Intim-Beichte von Eric Sindermann (37) ist auch Yvonne Woelkes (47) Ex-Partner Peter Klein (59) auf den Reality-TV-Star losgegangen.
Der vermeintlich Gehörnte hält ein wenig überraschend weiterhin zu seiner Verflossenen. "Ich müsste mich schon sehr täuschen in Yvonne, wenn das wirklich stattgefunden hätte. Ich kann über Yvonne nichts Negatives sagen", betonte der 59-Jährige in einem Interview mit Bild.
Dr. Sindsen hatte am vergangenen Freitag eine vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelke gegenüber dem Boulevardblatt gestanden - noch während sie mit Peter zusammen war.
An seinem Nebenbuhler ließ Klein hingegen kein gutes Haar. "Das Beispiel mit Yvonne zeigt, dass er über Leichen geht, das ist ihm total egal, was dann über diese Person gedacht wird", wütete der Ex-Mann von Katzenberger-Mama Iris Klein (58).
Seine Behauptung sei für Woelkes Ruf "extrem schädlich" und der 37-Jährige habe das schließlich auch nicht zum ersten Mal gemacht.
Es scheine Sindermanns Geschäftsmodell zu sein, mit Frauen eine Beziehung vorzutäuschen und diese dann in der Öffentlichkeit zu verheizen, merkte Klein an.
Peter Klein rechnet mit Eric Sindermann ab: "Ganz schäbige Art"
Der selbsternannte Modekönig von Deutschland und die Schauspielerin hatten sich im vergangenen Dezember immer wieder gemeinsam gezeigt - "nur für Charity", wie Woelke Peters Aussage zufolge damals ihm gegenüber behauptet habe.
"Diese Aktion ist ihr jetzt auf die Füße gefallen. Und letztendlich auch mir. Weil Eric gemeint hat, er muss daraus jetzt eine Story kreieren, um wahrscheinlich wieder Klicks zu bekommen", rechnete er mit dem Ex-Handballprofi ab.
Der Wahl-Mallorquiner habe ihn damals schon angeschrieben, als er behauptete, dass die Blondine bei ihm übernachtet habe. Er wollte demnach wissen, ob Eric es lustig finde, auf Kosten von Yvonne Klicks zu generieren. "Das ist für mich eine ganz schäbige Art", echauffierte sich Peter Klein.
Yvonne Woelke hat Sindermanns Behauptung vehement zurückgewiesen und sich zutiefst enttäuscht gezeigt: "Er hat unsere Freundschaft verkauft und das finde ich krass."
Eric Sindermann weilt unterdessen noch bis Mittwoch mit seinem Papa in Dubai, wo er aufgrund des ganzen Rummels am Sonntag eine Panikattacke erlitten hatte. Er hält weiter an seiner Behauptung fest.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa, Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)