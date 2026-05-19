Peter Klein teilt gegen Sindermann aus: "Dass er über Leichen geht, ist ihm egal"

Berlin/Mallorca - Jetzt bekommt er es von allen Seiten: Nach der Intim-Beichte von Eric Sindermann (37) ist auch Yvonne Woelkes (47) Ex-Partner Peter Klein (59) auf den Reality-TV-Star losgegangen.

Peter Klein (59) hält auch nach der Trennung zu seiner Ex-Freundin Yvonne Woelke (47). © Georg Wendt/dpa

Der vermeintlich Gehörnte hält ein wenig überraschend weiterhin zu seiner Verflossenen. "Ich müsste mich schon sehr täuschen in Yvonne, wenn das wirklich stattgefunden hätte. Ich kann über Yvonne nichts Negatives sagen", betonte der 59-Jährige in einem Interview mit Bild.

Dr. Sindsen hatte am vergangenen Freitag eine vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelke gegenüber dem Boulevardblatt gestanden - noch während sie mit Peter zusammen war.

An seinem Nebenbuhler ließ Klein hingegen kein gutes Haar. "Das Beispiel mit Yvonne zeigt, dass er über Leichen geht, das ist ihm total egal, was dann über diese Person gedacht wird", wütete der Ex-Mann von Katzenberger-Mama Iris Klein (58).

Seine Behauptung sei für Woelkes Ruf "extrem schädlich" und der 37-Jährige habe das schließlich auch nicht zum ersten Mal gemacht.

Es scheine Sindermanns Geschäftsmodell zu sein, mit Frauen eine Beziehung vorzutäuschen und diese dann in der Öffentlichkeit zu verheizen, merkte Klein an.