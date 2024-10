Venus-Gesicht Calvin Kleinen im Schlüpfrig-Talk: Mit diesen Promis würde er in die Kiste steigen

Berlin - Er ist Frauenheld, TV-Casanova und einer der ersten männlichen Venus-Gesichter: Calvin Kleinen (32). TAG24 war beim Auftakt der kultigen Erotik-Messe in Berlin dabei. Hier sprachen wir mit dem Kuppelshow-Veteranen, der sich gewohnt freizügig und offen gab.

Calvin Kleinen (32) ist in diesem Jahr offizieller Markenbotschafter der Venus. © Denis Zielke/TAG24

Das Band war durchgeschnitten, die Veranstaltung eröffnet und das erste Blitzlichtgewitter vorbei. Zeit für ein Gespräch mit Kleinen, der mit seiner Teilnahme an "Temptation Island" bekannt wurde.

Später war er unter anderem in Shows wie "Promis unter Palmen", "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" und "Are You the One? - Realitystars in Love" zu sehen.

Der 32-Jährige ist in diesem Jahr als offizieller Markenbotschafter auf der internationalen Fachmesse für Erotik am Start. Wie es dazu kam? Er war vergangenes Jahr schon als Gast auf der Venus, "dann hat man gequatscht und es hat sich irgendwie so entwickelt".

So weit, so unspektakulär. Und wie schaut es damit aus, als Hahn im Korb unter so vielen schönen Frauen zu sein? Klar, das gefällt ihm, "finde es ja immer gut", es sei "nicht ganz Neuland", wie er lachend betonte.

Sein Ruf als Frauenheld eile ihm voraus, erklärte Kleinen auf Nachfrage. Damit habe er sich aber arrangiert, unterstrich zudem: "Ich kann damit leben, solange die Leute nicht sagen, ich sei ein Ar***loch."