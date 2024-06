Heute noch "Come to the Woods"-Festival, aber verlässt Christian Friedel bald Dresden?

Im TAG24 -Interview erteilt Friedel diesen Befürchtungen eine Absage. Seiner Band Woods of Birnam will er die Treue halten. Am heutigen Freitag findet das bandeigene Festival " Come to the Woods " zum fünften Mal am Konzertplatz Weißer Hirsch statt (letzte Tickets online erhältlich). Den Auftakt werden Poly Ghost ( Chemnitz ) bestreiten - man wollte ganz bewusst einen sächsischen Slot, so Friedel.

Dresden - Der Schauspieler, Musiker und Regisseur Christian Friedel (45), Dresdner Publikumsliebling, ist spätestens durch den preisgekrönten Film "The Zone of Interest" ein veritabler Weltstar. Fans bangen: Ist er vor dem Absprung nach Hollywood?

TAG24: Herr Friedel, 2018 haben Sie mit Woods of Birnam das "Come to the Woods"-Festival aus der Taufe gehoben, in diesem Jahr steht die fünfte Auflage an. Ist es für Sie schon Routine oder immer noch etwas Besonderes?

Christian Friedel: Es ist immer noch besonders, weil es in jedem Jahr immer wieder anders ist. Weil wir es immer noch persönlich kuratieren, die Atmosphäre lieben und den Kontakt mit dem Publikum. Also sind wir in jedem Fall freudig aufgeregt.

TAG24: Sind die eingeladenen Bands, Musikerinnen und Musiker eigentlich immer befreundete Künstler, oder sind Sie und Ihre Bandkollegen mitunter "nur" Fans?

Friedel: Als wir begonnen haben, waren es zunächst tatsächlich Freunde. Aber wir haben das Konzept schon bald erweitert und wollen es in den nächsten Jahren noch mehr ausbauen. So sind auch Acts dabei, die wir einfach gut finden. Wir wollten unbedingt den sächsischen Nachwuchs fördern und haben aufgerufen, sich für einen Slot zu bewerben.

Die Resonanz war riesig! Jetzt haben wir gleich zwei Bands aus Sachsen ausgewählt: Poly Ghost werden die Hauptbühne eröffnen und die Kurkapelle Sonnendeck die Aftershow-Party. Dann ist Robert Gwisdek mit dabei, mit dem ich zuletzt einen Film gedreht habe. Er tritt als Käptn Peng erstmals solo auf, ohne Band. Wir sind sehr gespannt, was er macht, er ist immer für Überraschungen gut.

Und wir freuen uns sehr auf Wallis Bird. Sie hätte vor ein paar Jahren schon beim Festival spielen sollen, als wir ein rein weibliches Line-up geplant hatten. Das kam dann wegen der Corona-Ausfälle nicht zustande. Sie ist eine sehr energetische, tolle Sängerin. Und bei der Aftershow-Party wird Lars Eidinger wieder als DJ auflegen.

Er ist quasi ein musikalischer Freund aus der Filmbranche. Er war vorletztes Jahr schon einmal dabei und als wir ihn für dieses Jahr wieder gefragt haben, hat er sofort zugesagt. Sofort!