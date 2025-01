Bestürzung in der Filmwelt: Star-Regisseur David Lynch ist tot!

Los Angeles - Er drehte legendäre Filme wie "Blue Velvet" und "Mulholland Drive", nun ist Star-Regisseur David Lynch verstorben! Das bestätigte die Familie des Oscar-Preisträgers am Donnerstagabend auf Facebook. Der erfolgreiche Filmemacher wurde 78 Jahre alt.

David Lynch wurde 78 Jahre alt. © Regisseur David Lynch wurde 78 Jahre alt.

"Mit tiefem Bedauern verkünden wir, seine Familie, das Ableben des Mannes und des Künstlers David Lynch", hieß es in einem Post auf der Seite des US-Amerikaners.

"Es gibt eine große Lücke in der Welt, da er nicht mehr bei uns ist. Aber, wie er zu sagen pflegte: 'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch'", so die Hinterbliebenen des berühmten Regisseurs. Man würde sich in dieser Zeit über etwas Privatsphäre freuen.

Bereits 2020 war bei dem jahrelangen Raucher ein Lungenemphysem - also eine irreversible Überblähung der Lungenbläschen - diagnostiziert worden. Sein gesundheitlicher Zustand wurde mit der Zeit immer schlimmer. Doch erst im vergangenen Jahr machte er seine Erkrankung öffentlich. Zuletzt konnte Lynch sein Haus nicht mehr ohne Sauerstoffmaske verlassen.

"Ich muss sagen, dass ich das Rauchen sehr genossen habe und ich liebe Tabak – den Geruch, das Anzünden von Zigaretten, das Rauchen – aber dieser Genuss hat seinen Preis, und für mich ist dieser Preis ein Lungenemphysem", erklärte der Filmemacher im vergangenen Jahr.

Auch wenn er 2022 mit dem Rauchen aufgehört hatte, konnte er die unheilbare Krankheit nicht mehr stoppen.