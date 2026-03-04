Verona Pooth am Ende? Justiz entscheidet über ihre Existenz

Düsseldorf - Es war ein großer Schock für Verona Pooth : An Heiligabend 2021 wurde die heute 57-Jährige Opfer eines Einbruchs. Bis heute ist der Vorfall nicht aufgeklärt und der gestohlene Schmuck nicht aufgetaucht. Dieser sorgt jetzt auch dafür, dass das ehemalige Model nun vor Gericht kämpft.

Verona Pooth (57) bangt nach dem Einbruch im Jahr 2021 um ihre Existenz. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

"Mein Schmuck war über eine Million Euro wert. Ein Teil des Schadens wurde zwar reguliert, ein erheblicher Betrag ist jedoch weiterhin offen", erklärt die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) bei "Bild".

Aktuell gehe es ihr gar nicht gut, denn für sie stehe viel auf dem Spiel. "Ich habe über fünfundzwanzig Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk", gibt sie preis.

Während andere Aktien oder Immobilien gekauft hätten, habe sie gezielt hochwertigen Schmuck gekauft.

"Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex. Schmuck verliert nicht an Wert", so Verona.

Da sie nicht aus einer wohlhabenden Familie und nichts geerbt habe, sei der Verlust noch schmerzlicher. Denn dieses Vermögen habe sie sich vollständig selbst erarbeitet.

"Ich kämpfe hier um meine Existenz und hoffe auf Gerechtigkeit", macht die zweifache Mutter klar und zeigt sich enttäuscht von ihrem langjährigen Versicherungsmakler Dietmar B., der sie falsch beraten habe.

"Ich bin am Boden zerstört und kann es kaum fassen, dass mein Versicherungsmakler sich in dieser schwierigen Situation gegen mich stellt und jegliche Verantwortung von sich weist", sagt die 57-Jährige.