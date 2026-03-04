Rettungsaktion missglückt: Verona Pooth bangt weiter um Sohn Rocco

Düsseldorf - Verona Pooth (57) bangt weiter um ihren Sohn Rocco (14), der in Dubai festsitzt. Eigentlich sollte Ehemann Franjo (56) den gemeinsamen Sprössling nach Deutschland holen, doch der erste Versuch ist missglückt.

Verona Pooth (57) bangt weiter um ihren jüngsten Sohn, der in Dubai festsitzt. © Federico Gambarini/dpa

"Die Route, die er sich vorgenommen hat, hat nicht funktioniert", macht das ehemalige Model gegenüber ihren rund 708.000 Anhängern auf Instagram klar.

Zunächst sei es geplant gewesen, dass Franjo über Istanbul nach Kairo und dann weiter nach Riad in Saudi-Arabien fliege.

"Von dort wird er mit dem Auto bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate fahren, wo ihn ein Fahrer abholt, der ihn in einem gepanzerten Wagen sicher nach Dubai bringt", erklärte Verona bereits am Dienstag die Absichten.

Doch daraus ist nichts geworden, wie ihr Gatte verriet. "Bin seit fast 18 Stunden gefangen am Flughafen", teilt Franjo dann selbst via Instagram mit.

Wie die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) gegenüber "Bild" deutlich macht, habe der 56-Jährige in einer Box am Flughafen übernachten müssen. Nun sei der Plan, dass er in den Oman fliege und vor dort aus mit dem Auto weiter reise.