Nach Sieg bei "Let's Dance": Verona Pooth erlaubt Sohn Diego Karriere in dieser TV-Branche
Dubai - Seit fast 30 Jahren steht Verona Pooth (58) vor der TV-Kamera und hat seitdem ihren Namen zur Marke gemacht. Führt Sohn Diego (22) ihr Promi-Erbe fort und wagt sogar schon bald den Schritt ins Reality-TV?
Spätestens seit seinem fulminanten Sieg bei "Let's Dance" im Vorjahr nimmt ihn die Promi-Landschaft nicht mehr nur als "Sohn von" wahr.
Geht es nach den Gedankenspielen seiner prominenten Mama, könne der 22-Jährige in Zukunft auch als Realitystar durchstarten – und das ausgerechnet in einer von ihr moderierten Show.
"Ich feiere Realitystars, weil sie uns grandios unterhalten. Und bei 'Villa der Versuchung' geht es nicht um billige Flirts, sondern um Geld, Macht und knallharte Strategie. Das finde ich deutlich spannender", erklärt die Werbeikone bei BILD.
Heißt im Klartext: Sohnemann Diego kann in Zukunft in der "Villa der Versuchung" teilnehmen und sich seinen Platz in der Reality-Welt suchen.
Allerdings stellt die Moderatorin eine knallharte Bedingung: "Aber erst mal macht Diego seinen Uni-Abschluss in Berlin."
Verona Pooth will Sohn Diego Reality-TV nicht verbieten
Um künftig also an Realityshows teilnehmen zu dürfen, müsse der Student erst mal schauen, ob die Dreharbeiten mit seinen Uni-Semestern vereinbar wären.
Falls ja, würde Mama Verona ihrem Sprössling keinerlei Steine in den Weg legen, erklärt sie – ihr Sohn solle schließlich auf eigenen Beinen stehen und die für sich richtigen Entscheidungen alleine treffen.
Sie selbst würde sich jedoch freuen, ihren Sohn in einer der Staffeln von "Die Villa der Versuchung" zu begrüßen.
Auf die neue Staffel freut sich die frischgebackene Dubai-Auswanderin dagegen schon sehr. Auch ohne ihren Sohn. "Hier geht es um Verrat und Egoismus, Verzicht und Völlerei und natürlich um 250.000 Euro! Jeder sagt: Ich suche hier keine neuen Freunde. Lustig nur, dass ohne Freunde niemand gewinnen kann. Genau dieses doppelte Spiel macht die Show aus."
Noch nimmt ihr Nachwuchs nicht an einer der Staffeln teil. Die neue startet dagegen am 3. August (20.15 Uhr) und ist auf SAT.1 und Joyn zu sehen.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa