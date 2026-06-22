Nach Sieg bei "Let's Dance": Verona Pooth erlaubt Sohn Diego Karriere in dieser TV-Branche

Dubai - Seit fast 30 Jahren steht Verona Pooth (58) vor der TV-Kamera und hat seitdem ihren Namen zur Marke gemacht. Führt Sohn Diego (22) ihr Promi-Erbe fort und wagt sogar schon bald den Schritt ins Reality-TV?

Zusammen mit Ekaterina Leonova (39, r.) gewann Diego Pooth (22) vor rund einem Jahr "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Spätestens seit seinem fulminanten Sieg bei "Let's Dance" im Vorjahr nimmt ihn die Promi-Landschaft nicht mehr nur als "Sohn von" wahr.

Geht es nach den Gedankenspielen seiner prominenten Mama, könne der 22-Jährige in Zukunft auch als Realitystar durchstarten – und das ausgerechnet in einer von ihr moderierten Show.

"Ich feiere Realitystars, weil sie uns grandios unterhalten. Und bei 'Villa der Versuchung' geht es nicht um billige Flirts, sondern um Geld, Macht und knallharte Strategie. Das finde ich deutlich spannender", erklärt die Werbeikone bei BILD.

Heißt im Klartext: Sohnemann Diego kann in Zukunft in der "Villa der Versuchung" teilnehmen und sich seinen Platz in der Reality-Welt suchen.

Allerdings stellt die Moderatorin eine knallharte Bedingung: "Aber erst mal macht Diego seinen Uni-Abschluss in Berlin."