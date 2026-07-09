Verona Pooth spricht Klartext: Bereut sie ihre Auswanderung nach Dubai etwa?

Düsseldorf/Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Rund ein Jahr lebt Verona Pooth nun schon in Dubai. Ihr Alltag hat sich dadurch grundlegend verändert. Bereut die 58-Jährige ihren mutigen Schritt inzwischen etwa?

Verona Pooth (58) hat Deutschland den Rücken gekehrt. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Spätestens mit dem Verkauf der Familienvilla in Meerbusch vor wenigen Wochen war klar: Der Umzug in die Wüstenmetropole ist keine temporäre Schnapsidee gewesen, sondern eine bewusste Entscheidung für eine langfristige Veränderung.

Doch war es auch die richtige? "Ich bin die Neue sozusagen in Dubai", plaudert Verona im Gespräch mit RTL aus dem Nähkästchen. Ergänzend schiebt sie dann noch hinterher: "Es war Zeit, etwas in meinem Leben zu verändern."

Allerdings macht die gebürtige Bolivianerin kein Hehl daraus, dass der rigorose Neuanfang mit großen Herausforderungen verbunden gewesen ist. "Natürlich ist das tough. Man muss dann mal ganz von vorn anfangen. Aber es war eine gute Entscheidung", stellt die Werbeikone klar.

Mittlerweile habe sie sich in Dubai aber gut eingelebt und fühle sich "sehr, sehr wohl". Ihren Lebensmittelpunkt in die Wüste verlagert zu haben, bereue sie bis dato also nicht. Auswirkungen auf das Familienleben hat die neue Situation aber durchaus.