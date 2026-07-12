Kartons gepackt und raus: Deshalb ist Verona Pooth aus allen Wolken gefallen

Meerbusch/Dubai - Fast ein Jahr lebt Verona Pooth (58) mittlerweile zum Großteil in Dubai und arbeitet dort an kostspieligen Immobilien-Deals. Zum Ende des Wochenendes hat die TV-Ikone jetzt aber eine erfreuliche Umzugs-Bombe platzen lassen!

Mama Verona und Sohn Diego Pooth sind ein Herz und eine Seele. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sie selbst betrifft der neueste Schritt innerhalb der Luxus-Familie aber nicht - stattdessen steht vielmehr Sohnemann Diego (22) im Fokus.

Denn: Zusammen mit Freundin Louisa Büscher (23) hat der "Let's Dance"-Sieger des Vorjahres seine Zelte in der Bundes-Hauptstadt abgebrochen und in bekannter Umgebung wieder aufgeschlagen.

"Überhaupt die größte Neuigkeit: Diego ist nach Meerbusch gezogen - raus aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte", erklärt die 58-Jährige sichtlich überrascht via Instagram-Story.

Sich vollständig von Berlin abgekapselt hat der 22-Jährige allerdings nicht. "Natürlich studiert Diego immer noch weiter an der Uni", stellt Mama Verona klar.

Angekündigt hat Veronas ältester Sohn die großen News scheinbar vorher nicht.