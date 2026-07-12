Kartons gepackt und raus: Deshalb ist Verona Pooth aus allen Wolken gefallen
Meerbusch/Dubai - Fast ein Jahr lebt Verona Pooth (58) mittlerweile zum Großteil in Dubai und arbeitet dort an kostspieligen Immobilien-Deals. Zum Ende des Wochenendes hat die TV-Ikone jetzt aber eine erfreuliche Umzugs-Bombe platzen lassen!
Sie selbst betrifft der neueste Schritt innerhalb der Luxus-Familie aber nicht - stattdessen steht vielmehr Sohnemann Diego (22) im Fokus.
Denn: Zusammen mit Freundin Louisa Büscher (23) hat der "Let's Dance"-Sieger des Vorjahres seine Zelte in der Bundes-Hauptstadt abgebrochen und in bekannter Umgebung wieder aufgeschlagen.
"Überhaupt die größte Neuigkeit: Diego ist nach Meerbusch gezogen - raus aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte", erklärt die 58-Jährige sichtlich überrascht via Instagram-Story.
Sich vollständig von Berlin abgekapselt hat der 22-Jährige allerdings nicht. "Natürlich studiert Diego immer noch weiter an der Uni", stellt Mama Verona klar.
Angekündigt hat Veronas ältester Sohn die großen News scheinbar vorher nicht.
Verona Pooth sichtlich überrascht von Sohn Diego
Den Erklärungen seiner prominenten Mama zufolge sollen Diego und Louisa die Pläne im stillen Kämmerlein geschmiedet haben. "Plötzlich stand er da mit dem riesigen Umzugswagen und Louisa und Daisy im Gepäck. Und jetzt sind sie einfach in Meerbusch", freut sich Verona.
Wie sie selbst sagt, sei der jüngste Schritt ihres Sohnemanns ein weiterer Grund sich in Zukunft auf jeden Besuch in Deutschland zu freuen.
"Das bedeutet, dass, immer wenn ich nach Deutschland komme - dann habe ich meine ganze Familie um mich herum. Das ist natürlich ein Traum."
Sie selbst lebt seit rund einem Jahr mit Sohn Rocco (15) in Dubai, da der Teenie im Wüstenstaat eine internationale Schule besucht. Noch wohnt die Werbeikone allerdings in einem Penthouse - schon bald soll ihrem Management zufolge aber der Umzug in eine gekaufte Immobilie über die Bühne gehen.
Wann genau die 58-Jährige samt Nachwuchs auf deutschen Boden zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa