Sohn Rocco sitzt nach Angriffen in Dubai fest: Jetzt zieht Verona Pooth die Reißleine

Düsseldorf - Verona Pooth macht derzeit harte Zeiten durch. Nicht nur, dass sich die 57-Jährige aktuell vor Gericht mit ihrem früheren Versicherungsmakler streitet, nein, sie muss sich auch Sorgen um Sohn Rocco (14) machen. Dieser sitzt nämlich aktuell samt Freundin von Diego (22) in Dubai fest - doch nun scheint es eine Lösung zu geben.

Verona Pooth (57) sorgt sich um Sohn Rocco (14), der derzeit in Dubai festsitzt. © Henning Kaiser/dpa

Zunächst seien das ehemalige Model und Ehemann Franjo (56) beruhigt gewesen, doch das habe sich schlagartig geändert, als die Lage brenzliger wurde.

Deshalb sei der 56-Jährige nach dem Prozess am Montag (2. Februar) in ein Flugzeug gestiegen, um ihren 14-jährigen Sprössling nach Deutschland zu holen.

"Louisa und Rocco warten dort in unserer Penthouse-Wohnung auf ihn", erklärte die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) gegenüber "Bild".

Eigentlich sei geplant gewesen, dass sich die beiden mit Franjo direkt an der Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate zu Saudi-Arabien treffen, doch als das Paar erfahren habe, dass zusätzliche Wasserreserven und Medikamente ins Auto gepackt wurden, haben sie ihre Meinung geändert.

"In diesem Moment wurde uns klar, wie schnell die Lage sich zuspitzen kann", so die 57-Jährige weiter.