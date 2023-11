Skurril! Verona Pooth findet Großbaustelle in ihrem Garten: "Oh Gott, was soll das werden?"

Überraschung für Verona Pooth: Die Werbe-Ikone hat im Garten ihrer Luxus-Villa in Meerbusch bei Düsseldorf eine Großbaustelle vorgefunden.

Von Nicole Reich

Meerbusch - Verona Pooth (55) hat an ihrer Luxus-Villa in Meerbusch bei Düsseldorf eine skurrile Entdeckung gemacht: Der Garten hinter ihrem Anwesen hat sich plötzlich in eine Großbaustelle verwandelt!

Verona Pooth (55) hat in den vergangenen Tagen auf einer Lesetour ihr neues Buch beworben. © Instagram/Screenshot/Verona Pooth Wenn die Bagger anrücken und direkt neben den heimischen vier Wänden zu buddeln beginnen, ist das eigentlich nichts, was einem so leicht entgehen kann. Das sollte man zumindest meinen. Verona Pooth hat jetzt jedoch geradezu der Schlag getroffen, als sie morgens von ihrem Balkon im ersten Stock in die Tiefe blickte und (angeblich völlig unvermittelt) eine große Baustelle vorfand. In einer Instagram-Story, die die Werbe-Ikone am heutigen Dienstag mit ihren rund 633.000 Followern teilte, ist zu sehen, was sich an der Rückseite des Pooth-Domizils abspielt: Wo bis vor Kurzem noch grüne Wiese an die Terrasse der Stadtvilla grenzte, befindet sich jetzt eine lange, rechteckige Grube. An der einen Seite führt eine Leiter in das schätzungsweise circa anderthalb Meter tiefe Erdloch hinab, das mit einer Plane ausgelegt und mit Flatterband großräumig abgesperrt ist. Ein Anblick, der Verona offenbar komplett unerwartet getroffen hat.

Verona Pooth staunt, als sie nach Hause kommt: "Es ist unglaublich!"