Verona Pooth von Donald Trump gekürt: "Ich hatte richtig Panik"

Hamburg - Am Freitag hat Verona Pooth (57) in der NDR Talk Show über ein ganz spezielles Treffen mit Donald Trump , den Erfolg ihres Sohnes und ihre schadenfrohe Familie gesprochen.

Man habe vermutet, dass sich die Damen Trump hingeben, gar hinter ihm her sein würden. "Jedes Mal, wenn er kam, hatte ich richtig Panik etwas zu sagen, weil ich dachte, die schicken mich nach Hause", so Pooth.

Bevor die 57-Jährige in Deutschland zur TV- und Werbeikone wurde, nahm Pooth an Miss-Wahlen teil - und das mit beachtlichem Erfolg. Im Jahr 1993 wurde sie zur Miss Germany und Miss Intercontinental gekrönt.

Steven Gätjen (52) und Bettina Tietjen (65) moderierten zum siebten Mal gemeinsam die NDR Talk Show. © IMAGO / Stephan Wallocha

Da seine Großeltern Deutsche waren, sei die Werbeikone besonders in den Fokus geraten. "Da hat er sich bei den 80 Mädels für die Miss Germany interessiert, ich war immer so ein bisschen auf der Flucht", so Pooth. "Es war schon so eine Aura, dass Du dachtest, ein falsches Wort und du bist wieder zu Hause."

Trotz der Ängste konnte sich die ehemalige Miss Germany einen weiteren Titel erkämpfen. "Man hatte zum Schluss, im letzten Durchgang, einen Bikini an mit Stars and Stripes. Ich stand da mit meinen weißen Pumps", so die 57-Jährige. "Ich habe tatsächlich gewonnen, er hat mich gekürt. Davon gibt es Fotos. Ich denke mir das nicht aus", so Pooth weiter.

Die Furcht, etwas Falsches zu sagen, hat die Moderatorin auch in der Familie, dessen Namen sie seit 2005 trägt. "Die Pooths, wenn man sich die anschaut, die haben auch alle einen kleinen weg", so die zweifache Mutter. Das sei eine lustige Familie mit einem speziellen Humor, an den man sich erst gewöhnen müsse.

"Man versteht schnell, je mehr du eine drüber kriegst, um so lieber haben wir dich. Einer macht einen kleinen Fehler, dann hat die ganze Familie wieder Spaß dran", so Pooth.