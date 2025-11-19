Makellos mit 57: Verona Pooth lüftet Geheimnis für ihr ewig junges Aussehen
Düsseldorf - In zweieinhalb Jahren feiert Verona Pooth ihren 60. Geburtstag. Anzusehen ist ihr das nicht, die Haut der Werbeikone wirkt makellos. Wie das möglich ist, hat sie jetzt verraten!
Seit mehr als 25 Jahren ist die frühere "Peep"-Moderatorin schon in der deutschen Medienlandschaft omnipräsent. Ihr Aussehen ist und bleibt dabei ihr Kapital. Verona geizt nicht mit ihren Reizen und präsentiert nur allzu gerne ihren beneidenswerten Traumkörper.
Im Gespräch mit "Bild" enthüllt Verona nun das Geheimnis ihrer ewigen Jugend: "Ich pflege meine Haut täglich mit Wirkstoffen der Honigdornpflanze", so die 57-Jährige. Dadurch werde die Regeneration der Zellen unterstützt und die Hautalterung verlangsamt.
Mehmet Atila, Direktor der "Medical-Inn"-Klinik in Düsseldorf, bestätigt dem Blatt die Wirkung des Naturprodukts. Der Beauty-Doc sagt: "Der Wirkstoff aus der Honigdornpflanze führt zu geschmeidigerer Haut, die sich sanfter anfühlt."
Das Extrakt sei perfekt dazu geeignet, um das Hautbild zu verbessern oder zu erhalten. Veronas Haut bezeichnet der Facharzt als "überdurchschnittlich gut, absolut geschmeidig und glatt". Die Zweifach-Mama habe zudem keinerlei tiefen Poren.
Verona Pooth hat kein Problem mit dem Älterwerden
Mit dem Älterwerden hat Verona aber ohnehin kein Problem: "Altern ist für uns alle unvermeidlich – doch wer sein Äußeres pflegt, bleibt jung von außen und von innen. Das bedeutet für mich, meine Haut wirklich jeden Tag gut zu pflegen", betont sie weiter.
Die hochwertigen Wirkstoffe würden die Epidermis-Struktur deutlich verbessern, wodurch sich auch das eigene Selbstbewusstsein steigere, ist sich die Beauty-Expertin sicher: "Ich fühle mich dann einfach richtig gut."
Und mit strapazierter Haut kennt sich Verona sehr gut aus. Aktuell pendelt sie regelmäßig zwischen ihren Wohnsitzen in Dubai und Düsseldorf. Neben viel Arbeit, Stress und langen Reisen bedeutet dies auch immer wieder einen krassen klimatischen Wechsel. Pflege ist da unabdingbar.
Ungeachtet dessen empfiehlt Atila jedem Mann und jeder Frau eine morgendliche und abendliche Routine. "Damit lassen sich Alterungsprozesse vorbeugen, die Regeneration der Haut wird unterstützt und Umwelteinflüsse werden minimiert", so der Professor.
Titelfoto: Instagram/verona.pooth (Screenshot)