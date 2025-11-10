Fieser Diss von Franjo: Das denkt er über Vergangenheit von Verona Pooth

Düsseldorf - Ausgerechnet von Ehemann Franjo (56) kassiert Auswanderin Verona Pooth (57) auf dem roten Teppich einen ganz fiesen Seitenhieb zu ihrer Vergangenheit.

Am Samstag ist Verona Pooth (57) erstmals mit Chris Tall (34, l.) und Edin Hasanovic (33) bei "The Masked Singer" auf Sendung gegangen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit diesem Wochenende sitzt die TV-Ikone bei "The Masked Singer" hinterm Jury-Pult und versucht allerlei Promis unter den Kostümen zu enttarnen.

Wie passend, dass die 57-Jährige vor mehr als 30 Jahren selbst als Sängerin auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit Sohnemann Diego (22) und Mann Franjo sprach sie jüngst mit RTL über die Gesangsqualitäten in der eigenen Familie.

"Singen können wir nicht, oder?", stellt der amtierende "Let's Dance"-Champion in den Raum.

Während Papa Franjo fast schon lustlos abwinkt und obendrein noch zu hören bekommt, immer selbst unter der Dusche zu singen, hakt sich Mama Verona schließlich in den Papa-Sohn-Talk ein. "Entschuldigung, ich habe eine goldene Schallplatte und acht Songs rausgebracht. Die werden hier einfach ignoriert", beschwert sich die Neu-Dubaianerin.

Viel ausführlicher kommt die 57-Jährige allerdings nicht zu Wort. Denn gerade, als sie zur nächsten Aussage ansetzt, fährt ihr plötzlich Franjo in die Parade: "Kein Mensch weiß, wie du DAS geschafft hast."