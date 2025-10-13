Klartext am Herd: Verona Pooth und Ehemann Franjo plaudern Ehe-Geheimnisse aus
Köln/Magdeburg - Zum insgesamt neunten Mal mischt Verona Pooth (57) am Sonntag bei "Grill den Henssler" mit. Erstmals aber tritt sie dabei mit Ehemann Franjo (56) an. Da ist kein Ehe-Geheimnis sicher …
Bei seiner Show-Premiere beweist der Unternehmer zunächst allerhand Humor. "Als die Anfrage kam, hatte ich was getrunken", begründet Pooth im Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra (36) seine überraschende Zusage für das Paar-Special.
Tatsächlich habe er das Ganze dann vergessen. "Jetzt stehe ich hier in dem Desaster", merkt der 56-Jährige grinsend an. Ergänzend fügt er hinzu, dass er sich jetzt 25 Jahre erfolgreich "vor solchen Shows gedrückt" habe - "und jetzt blamiere ich mich".
Insgeheim freue er sich aber, am Herd mit dabei zu sein. "Als ich hörte, dass ich gegen Tim Mälz ... äh, nein, der ist ja ’ne andere Liga", stichelt er abschließend noch gegen Gastgeber und Koch-King Steffen Henssler (53). Mutig.
Die Pooths wollen "teegeräucherte Ente mit Aubergine und Lotuswurzel" brutzeln, denn ihr erstes Date war beim Peking-Ente-Essen. Franjo erinnert sich: "Ich konnte vor Aufregung nichts essen, und sie haute sich die Dinger rein. War schon fast unsympathisch."
Seine Gattin will sich den Vorwurf nicht gefallen lassen und schießt scharf zurück: "Ich sollte ja 'nen Prinzen heiraten, aber dann kam Franjo." Treffer - versenkt. Einmal in Plauderlaune, packt die gebürtige Bolivianerin auch noch gleich ihre gegenseitigen Kosenamen aus.
Verona Pooth packt über Probe-Kochen aus: "Die Ente hat gebrannt!"
Demnach werde der Unternehmer aus Düsseldorf, wenn er am Morgen die Augen öffne, von ihr und seinem jüngsten Sohn Rocco (14) immer wieder mit einem herzlichen "Gollum ist wach"-Ausruf begrüßt.
Im Gegenzug nennt Franjo seine Frau gerne "Luzi", als Kurzform von Luzifer - teuflisch. Früher habe er sie mal Asanti genannt. "Das waren mal Felgen von seinem Auto!", erläutert Verona. Wontorra feiert diese Enthüllung und gluckst: "Verona, die alte Felge!"
Doch was macht eigentlich die Ente? Deren Zubereitung hat bei der Probe am heimischen Herd weniger gut geklappt. "Ich war zu faul, den Grill anzumachen", verrät Franjo. Sein Griff zu Pfanne und Alufolie resultierte im Chaos: "Die Ente hat gebrannt", gesteht seine Frau.
Auf der Magdeburger Seebühne läuft's besser. Aufgeregt knabbert Verona an den Nägeln, als Christian Rach knapp 9:8 für den Pooth-Teller wertet. Jana Ina Zarrella sieht's genau andersherum. Bruce Darnell votiert mit 9:9. Endstand 26:26. Verona ist zufrieden mit sich und ihrem Mann: "Wir sind stolz!"
Das "Paar-Special" von "Grill den Henssler" läuft am 12. Oktober, um 20.15 Uhr, bei VOX. Auf RTL+ kann die Episode auch unabhängig von der Ausstrahlung im linearen TV gestreamt werden.
Titelfoto: RTL / Markus Hertrich