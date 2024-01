Verona Pooth emotional wie nie: Darauf ist sie während TV-Karriere ganz besonders stolz

In Dubai machte sich Verona Pooth neulich um die wirklich wichtigen Dinge Gedanken. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Vor rund 28 Jahren startete die Zweifach-Mama im Rahmen der Fernseherotikshow "Peep" ihre TV-Karriere. Seitdem ist die Moderatorin und frisch gebackene Bestsellerautorin nicht mehr von den Flimmerkisten wegzudenken.

Während ihres Trips in die Wüste hatte die Ex-Frau von Dieter Bohlen (69) nun Zeit ihre bisherige Laufbahn Revue passieren zu lassen.

Ausgerechnet beim Heizen über die Dünen dachte die "Blubb"-Werbeikone über all das nach, was ihr in den vergangenen Jahren Halt gegeben hat - ihre Familie.

Und eben jener widmete die Gattin von Unternehmer Franjo (54) rührende Zeilen. "Der Tag in Dubai hat für mich einfach Freiheit bedeutet. Ich konnte meine Gedanken frei laufen lassen und habe festgestellt, dass meine Familie das Wichtigste in meinem Leben ist."

Bei so viel Emotionen dürfte wohl kein Auge trocken bleiben, oder?