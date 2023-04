Verona Pooth erlebt bittere Dubai-Panne: "Franjo ist total sauer!"

Düsseldorf/Dubai – Auweia, so hatten sich Franjo (53) und Verona Pooth (54) ihre Ankunft in Dubai sicher nicht vorgestellt! Auf dem Weg zu ihrem Luxus-Hotel ist es zu einer bitteren Panne gekommen, die Franjos Nervenkostüm zwischenzeitlich auf eine harte Probe gestellt hat.

Verona Pooth (54) filmt den angefressenen Franjo (53) bei ihrer Ankunft in Dubai. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Vor dem Wochenende setzte sich das Ehepaar in Düsseldorf in den Langstrecken-Flieger. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gelandet, wartete auf das Duo jedoch eine unschöne Überraschung.

"Wie aufregend, unser Fahrer ist nicht gekommen", erklärte Verona ihren rund 633.000 Followern recht atemlos in einer Instagram-Story. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich mit ihrem Göttergatten auf dem Airport-Parkplatz, während ein Mann im weißen Hemd - offenkundig nicht der verschollene Fahrer - die Poothschen Koffer vor sich herschob.

"Franjo ist total sauer", filmte die Werbe-Ikone ihren angespannt wirkenden Ehemann, während beide dem Angestellten hinterherliefen. Franjos Frust zum Trotz blieb Verona angesichts der unerwarteten Situation jedoch entspannt.

"Ich find's halb so schlimm", flötete die Jetset-Lady, um kurz darauf zu gestehen: "Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hin müssen ..."

Franjo und sie hätten jedoch eine "Notlösung" gefunden, berichtete sie weiter. "Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir folgen dem Mann ..."