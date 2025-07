Verona Pooth hat Bambi von Verstorbener und sucht in diesem Land nach Leichtigkeit

Verona Pooth (57) plauderte im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" über die Suche nach der Leichtigkeit des Lebens. © Annette Riedl/dpa

"Neidfrei, superlustig und schlau", so beschrieb Verona Pooth ihre Kollegin, die sie seit Jahrzehnten aus dem Showbusiness kennt und präsentierte ihr ihren Bambi.

Da sich das Schild des Medien- und Fernsehpreises, auf dem Verona Pooths Name steht, hochklappen ließ, brachte sie das Goldstück zur Reparatur. Dabei stellte sich heraus, dass unter dem Metallplättchen der Name von Schauspielerin Hannelore Elsner (†76) stand. Barbara Schöneberger konnte es nicht glauben und brach in schallendes Gelächter aus.

"Wir beide sind, wie wir sind, daran kann man nichts ändern. Nicht mal unsere Männer, nicht die Kinder. Man bekommt genau das, was draufsteht", resümierte Verona, die sich selbst als "optische Täuschung" bezeichnet.

"Weil ich so einen amerikanischen Look hab", sagte die Unternehmerin und führte sehr kurze Röcke, ihre schrille Stimme und freche Art als Beispiel an.

Dass Verona Pooth auch zu Politik-Shows immer unpassend angezogen gewesen sei, habe sie nie gestört. Entscheidend sei das, was man sage, "mit oder ohne Dekolleté, das man in Szene setzt", so Verona, die sich nicht in einen geschlossenen Hosenanzug zwängen und anpassen wollte.