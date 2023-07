Verona Pooth läuft "untenrum nackt" durch Düsseldorf: "Ist natürlich sehr peinlich"

Verona Pooth (55) steigt barfuß aus ihrem Porsche aus und marschiert durch die Stadt. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Wohl jeder kennt den Albtraum, als Kind seine kompletten Klamotten zu vergessen und auf einmal splitterfasernackt vor der versammelten Schulklasse zu stehen.

Verona Pooth ist genau so etwas jetzt in einer - glücklicherweise abgeschwächten - Variante passiert. In einer Instagram-Story berichtete die Werbe-Ikone, dass sie für ein Meeting und einen anschließenden Friseurbesuch mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren ist.

Als sie im Parkhaus aus dem Wagen ausstieg, fiel es ihr plötzlich wie Schuppen von den Augen. "Ich kann's nicht glauben, ich habe wirklich meine Schuhe zu Hause vergessen", offenbarte die 55-Jährige.

Dabei konnte sie ihr Versäumnis selbst kaum begreifen und filmte zum Beweis ihre nackten Füße. "Oh Gott, was mache ich denn jetzt?"

Tatsächlich blieb der Ehefrau von Franjo Pooth (53) nichts anderes übrig, als barfuß über die bekannte Düsseldorfer Königsallee zu laufen und ohne Schuhe zu ihrem Meeting zu erscheinen. "Die haben sich auch alle ein bisschen gewundert. (...) Alle denken, bei Verona Pooth ist eine Schraube locker."