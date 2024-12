Verona Pooth super stolz! Sohn Rocco rührt bei Spendengala mit toller Geste

Verona Pooth (56) erschien am Samstagabend zusammen mit ihrer Familie bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala. © Henning Kaiser/dpa

Nicht nur Verona hatte sich am Samstagabend fein herausgeputzt, auch ihre drei Männer - Ehemann Franjo Pooth (55) und die gemeinsamen Söhne Diego (21) und Rocco - hatten sich in eine lässig-schicke Abendgarderobe geworfen und waren der Einladung zur diesjährigen "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin gefolgt, bei der alljährlich Geld für Kinder in Not gesammelt wird.

Nach Angaben der Organisation kamen in diesem Jahr bei der Gala insgesamt mehr als 23,6 Millionen Euro zusammen - und auch Veronas Jüngster hat einen Beitrag zu der beachtlichen Summe geleistet, wie der Promi-Sprössling im Interview mit Bild verriet.

Demnach hatte Rocco 100 Euro in einer Brotbox in seinem Zimmer aufbewahrt, die er nun der Hilfsorganisation übergab. Das Geld hatte der Schüler eigens gespart und obendrein das ganze Jahr über vor seinem älteren Bruder Diego versteckt gehalten, wie er ausplauderte und den 21-Jährigen verschmitzt ansah.

Da konnte sich auch sein älterer Bruder ein Lächeln nicht verkneifen! "Das ist schon echt süß von dir", kommentierte Diego die Szene und blickte stolz zu dem 13-Jährigen herüber.