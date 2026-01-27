Veränderte Optik sorgt für Wirbel: Verona Pooth wendet sich an ihre Follower
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Verona Pooth sieht verändert aus: Auf neuen Fotos wirkt ihr Gesicht deutlich knochiger und eingefallener als zuvor. Und der Eindruck täuscht nicht, wie die Werbeikone jetzt bestätigte!
Seit knapp 30 Jahren mischt die frühere "Peep"-Moderatorin nun schon die deutsche Fernseh- und Medienlandschaft auf. Ihr Aussehen ist und bleibt dabei ihr Kapital, Verona präsentiert nur allzu gerne ihren Traumkörper.
Auf Instagram posierte die gebürtige Bolivianerin jüngst mit einer bemalten, hellen Jeans. Dazu kombinierte sie ein hautenges Jeans-Top mit freier Schulter-Partie, das einen langen, auffälligen Reißverschluss als Eye-Catcher mit sich bringt.
Im Bereich des Dekolletés erweckt der Schnitt zudem den Anschein, als habe Verona das Top nach unten geklappt. Ihre braune Mähne trägt die Zweifach-Mama offen, allerdings hat sie die glatten Haare dabei streng hinter ihre Ohren gekämmt.
"Wie man sieht, habe ich abgenommen, was viele nicht wissen", gesteht Verona in der Caption des Beitrags. Gewollt war der deutlich sichtbare Gewichtsverlust aber nicht, wie sie weiter verrät: "Ich war drei Tage krank. Ich sag euch, das war kein Zuckerschlecken."
Verona Pooth nach Erkrankung: "Wieder fit wie ein Turnschuh!"
Anschließend gibt die Ex-Frau von Dieter Bohlen (71) jedoch Entwarnung. "Aber jetzt bin ich wieder fit wie ein Turnschuh", lässt sie ihre besorgten Follower wissen. Diesen war der Kilo-Schwund nämlich nicht entgangen, wie diverse Kommentare unter dem Post beweisen.
Woran sie erkrankt war, behält "La Pooth" derweil lieber für sich. Stattdessen bedankt sie sich bei ihren Stylisten noch für "das tolle Make-up", für das sie nach eigenen Angaben "mindestens ne Stunde" stillhalten musste. Für welchen Job sie so in Schale geworfen wurde, ließ Verona ebenfalls offen.
Sie selbst tituliert sich als "Bauchgefühl-Person" und erklärt: "Ich musste schmunzeln bei diesen Bildern. Genau das reicht mir. Bilder müssen nicht immer erklären - sie dürfen auch einfach Spaß machen."
Die Fans haben auch ihren Spaß an dem freizügigen Jeans-Look und überschütten ihr Idol mal wieder mit unzähligen Komplimenten. Auch die obligatorische Flut an Raketen-, Flammen- und Herzsymbolen darf natürlich auch diesmal nicht fehlen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)