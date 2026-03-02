Kriegs-Angst bei Verona Pooth: Sohn Rocco sitzt seit Tagen in Dubai fest

Düsseldorf - Der frisch entflammte Krieg im Nahen Osten beschäftigt auch Verona Pooth (57) und ihre Familie. Ihr jüngster Sohn Rocco (14) steckt derzeit nämlich samt Freundin von Diego (22) in Dubai fest und kommt nicht nach Hause.

Mitten in den Angriffen auf den Iran ist auch Dubai zur Zielscheibe für Gegenangriffe geworden. © Altaf Qadri/AP/dpa

Seit weite Teile der Emirate von den USA und Israel angegriffen werden, steht das Handy der langjährigen Werbeikone nicht mehr still.

Im Rahmen eines Gerichtstermins in Düsseldorf erklärte Verona neulich, dass sie wegen des gesperrten Luftraums und regelmäßiger Angriffe in Dubai in ständigem Kontakt mit ihrem Zweitgeborenen stehe. "Wir telefonieren stündlich, alles gut."

Heißt: Die 57-Jährige muss sich derzeit nicht nur mit dem Zoff rund um den Einbruch vom 24. Dezember 2021 herumschlagen, sondern lebt in ständiger Angst um ihren Sohn und die Freundin von San Diego (22).

Zusammen halten sich die beiden aktuell in einer Appartementwohnung in Dubai auf, dürfen das vermeintliche Paradies aber nicht verlassen.

"Das heißt, vor Ort sind die in Sicherheit, Gott sei Dank. Aber es ist eine sehr schwere und heikle Situation", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.