Nach Dubai-Drama um Sohn Rocco: Was deutet Verona Pooth mit diesem kryptischen Post an?

Düsseldorf - Eine Woche nach dem Dubai-Drama um Sohnemann Rocco (14) präsentiert sich Mama Verona Pooth (57) plötzlich von einer ganz ungewohnten Seite - inklusive kryptischer und nachdenklicher Zeilen...

Unter anderem mit diesen gestellten Szenen zeigt sich Verona Pooth bei ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Normalerweise sprudelt das Leben aus der Zweifach-Mama nur so heraus - davon ist in ihrem neuesten Instagram-Beitrag aber nicht allzu viel übrig.

Denn anders als sonst zeigt sich die 57-Jährige deutlich zurückhaltender in ihrer Story. "Manche Dinge im Leben machen einen richtig nachdenklich", schreibt sie zum Start.

Im Detail scheint es der Ex-Frau von Dieter Bohlen (72) wohl um den Genuss von Zeit für sich und Ruhe zu gehen. "Ich sitze mit einer Tasse Tee und genieße die Stille. Diese Momente sind selten geworden, aber als zweifache Mutter und Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, weiß ich heute, wie wertvoll sie sind. Das Leben überrascht uns immer wieder."

Was die TV-Bekanntschaft ihren Fans damit sagen möchte und von welcher Überraschung die 57-Jährige spricht - das will sie offenbar nicht verraten.